Вот это - масштаб! Начался суд над экс-главой офиса президента Украины Владимира Зеленского

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ермак

Высший антикоррупционный суд Украины не успел избрать меру пресечения бывшему главе офиса президента страны Андрею Ермаку. Ермака подозревают в отмывании денег при строительстве элитной недвижимости в Киевской области.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины во вторник, 12 мая, не успел избрать бывшему главе офиса президента страны Андрею Ермаку меру пресечения. Как передает корреспондент "Немецкой волны" из зала суда, слушания по делу об аресте Ермака продолжатся 13 мая. Отложить заседание ВАКС согласился по просьбе стороны защиты, которая не успела ознакомиться с 16 томами материалов обвинения.

Несколькими часами ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны попросили суд арестовать Ермака сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 180 млн гривен (около 3,5 млн евро).

Накануне антикоррупционные правоохранительные органы Украины сообщили Андрею Ермаку, что подозревают его в легализации имущества, полученного преступным путем в составе организованной группы. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

НАБУ: Зеленский не фигурирует в расследовании

Директор НАБУ Семен Кривонос на брифинге в Киеве особо подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурирует в материалах расследования по делу кооператива "Династия". Ранее о возможной причастности Зеленского к одному из четырех домов кооператива сообщили несколько украинских журналистов-расследователей.

В стенограмме разговора бизнесмена Тимура Миндича, опубликованной газетой "Украинская правда", руководительница застройки упоминает, что два из четырех домов на участке принадлежат неким Андрею и Вове. Уточнить, по какой причине Зеленский не фигурирует в расследовании - из-за отсутствия претензий к нему или из-за президентского иммунитета, - Кривонос отказался.

Детали дела Ермака

По данным антикоррупционных органов, организованная группа, частью которой был бывший руководитель офиса президента Украины, причастна к легализации 460 млн гривен во время строительства элитного коттеджного поселка "Династия" в Киевской области.

Как рассказали в НАБУ, в 2018 году бывший вице-премьер Алексей Чернышев (в материалах НАБУ его называют "Че Гевара") вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета Киевской области более четырёх гектаров земли, которые затем стали основой для будущего строительства.

Концепция строительства коттеджей "Династия", по данным следствия, появилась в мае 2020 года. В июне того же года к строительству присоединились Тимур Миндич ("Карлсон") и Андрей Ермак (R2).

Как подчеркнули в НАБУ, стоимость земельных участков, на которых планировалось строительство, составляла тогда от четырех до 20 тыс. долларов за сотку. Резиденции для участников организованной группы должны были строиться на участках общей площадью более восьми гектаров, а их стоимость могла превышать 6 млн долларов. "После июня 2021 года началось финансирование строительства резиденции “Династия”, то есть легализация средств, полученных преступным путём", - рассказали в НАБУ.

По данным антикоррупционных органов, с 2021 по 2025 год организованная группа отмыла 8,9 млн долларов, которые затем использовали для строительства "Династии". Cледствие полагает, что средства были получены от работы в так называемой "прачечной", в которой обеспечивалось накоплении и легализация средств. Они поступали из разных источников, в том числе благодаря коррупционным схемам в "Энергоатоме". "Всего участники “Династии” в ходе строительства резиденций легализовали денежных средств на общую сумму более 460 млн гривен", - заключили в НАБУ, делится подробностями "Немецкая волна".

#суд #президент #Украина #деньги #строительство #коррупция #политика
