Два скандала затмят третий? Правящие уже не успевают реагировать на удары судьбы 2 1510

Политика
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Кабинета Министров

Заседание Кабинета Министров

А ведь до выборов еще более четырех месяцев - то ли еще будет!

С воскресенья, как известно, вся правящая коалиция "стоит на ушах" из-за истории с увольнением (отставкой) министра обороны - обиженные "прогрессивные" требуют сатисфакции, нагнетают обстановку и завтра вызывают Эвику Силиню к себе на ковер. Но не успели "прогрессивные" оправится от "выходки" премьера, как новая напасть - Госконтроль констатировал, что министерство сообщений "слушается" не правительство, а... строителей и в реализации проекта Rail Baltic идет у них (строителей) на поводу! В связи с этим премьер сегодня на заседании правительства устроила выволочку руководству минсообщений, то есть все тем же "прогрессивным".

Однако оказавшиеся "над схваткой" "зеленые крестьяне" тоже не могут чувствовать себя "в безопасности", поскольку Госконтроль пришел к крайне неутешительным выводам в деле о господдержке частных компаний деревообработчиков. Правда, выводы ревизии пока не разглашаются, но уже известно, что вчера этот доклад министерство земледелия обжаловало Госконтролеру. Если претензии будут отклонены, что наверняка, то уже в понедельник доклад рассекретят и... "прогрессивные" могут потребовать отставки министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян).

Попытка одним скандалом затмить другой уже напоминает тушение пожара при помощи бензина. Вопрос политологов о том, а работает ли еще правительство Силини, выглядит лишним: когда министрам работать, когда с трудом успеваешь от скандалов отбиваться!

#выборы #увольнение #правительство #госконтроль #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
