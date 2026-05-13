Бюджетный офис Конгресса США оценил стоимость новой американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» в 1,2 триллиона долларов за 20 лет. Это значительно превышает прежние оценки Дональда Трампа.

Планируемая администрацией Дональда Трампа система противоракетной обороны «Золотой купол» может стать одним из самых дорогих военных проектов в истории США.

Согласно новому докладу Бюджетного офиса Конгресса США (CBO), разработка, создание и эксплуатация системы в течение 20 лет обойдутся примерно в 1,2 триллиона долларов.

Речь идет о масштабной многоуровневой системе ПРО, которая должна защищать США от межконтинентальных ракет, массированных воздушных атак и других современных угроз.

Большая часть расходов — свыше 1 триллиона долларов — придется на закупку компонентов системы. В их число входят ракеты-перехватчики, спутниковые системы наблюдения и технологии слежения за ракетными пусками.

Самыми дорогими элементами проекта могут стать космические платформы для размещения перехватчиков. По оценкам CBO, на них придется до 70% всех закупочных расходов.

Кроме того, ежегодное обслуживание системы потребует еще около 8,3 миллиарда долларов.

Что важно понимать: новая оценка Конгресса оказалась намного выше цифр, которые ранее называл сам Трамп. Президент США утверждал, что общая стоимость проекта составит около 175 миллиардов долларов.

Еще в начале 2025 года Трамп поручил Пентагону подготовить план создания новой системы ПРО, первоначально назвав проект «Железный купол для Америки» — по аналогии с израильской системой противоракетной защиты.

Позже проект получил название «Золотой купол».

Однако масштабы американской системы значительно отличаются от израильской. Если «Железный купол» предназначен прежде всего для перехвата ракет малой дальности, то новая американская программа должна защищать страну от гораздо более широкого спектра угроз, включая массированные ракетные удары.

На этом фоне стоимость проекта резко выросла.

Еще ранее Бюджетный офис Конгресса предупреждал, что только космические перехватчики для ограниченной защиты от межконтинентальных ракет могут стоить сотни миллиардов долларов.

Теперь же в Национальной оборонной стратегии США на 2026 год говорится уже о необходимости отражать «масштабные ракетные залпы и другие современные воздушные атаки».

Критики проекта опасаются, что система может стать чрезмерно дорогой и технологически крайне сложной, особенно с учетом необходимости размещения элементов ПРО в космосе.

Тем не менее администрация Трампа продолжает продвигать инициативу как ключевой элемент будущей обороны США.