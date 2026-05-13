С 5 мая латвийские врачи обязаны оформлять направления на медицинские услуги только в электронном виде. Однако семейные врачи уже сообщают о сбоях в системе, исчезающих направлениях и рисках ошибок, которые могут повлиять как на пациентов, так и на финансирование услуг, пишет ЛЕТА со ссылкой на Latvijas Avīze.

После введения обязательных электронных направлений в системе e-veselība семейные врачи начали сталкиваться с практическими проблемами, которые, по их словам, создают сложности и для медиков, и для пациентов.

Согласно новым правилам Кабинета министров, с 5 мая направления на медицинские услуги должны оформляться исключительно в электронном виде. Хотя электронные направления существуют с 2019 года, теперь врачи обязаны использовать новую версию системы.

Пациенты могут проверить свои направления через профиль в системе электронного здравоохранения, а регистраторы — видеть их при записи на прием по персональному коду.

Однако на практике все оказалось не так просто.

Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Никмане-Айшпуре рассказала, что часть пациентов, особенно пожилых, по-прежнему чувствуют себя спокойнее с бумажным направлением на руках.

По ее словам, некоторые люди не пользуются компьютером или недостаточно уверенно работают с цифровыми сервисами. Несмотря на это, Национальная служба здравоохранения пытается полностью отказаться от бумажных направлений.

Семейные врачи утверждают, что им даже напоминают о возможных штрафах за несоблюдение новых требований.

Особую тревогу вызывают случаи, когда направления исчезают из системы.

Никмане-Айшпуре привела пример пациента, которому направление на обследование сердца было выписано еще осенью прошлого года. Когда человек пришел на обследование спустя несколько месяцев ожидания, документа в системе уже не оказалось.

Что важно понимать: новая система предусматривает, что пациент должен записаться на услугу в течение 180 дней после выдачи направления. Но в реальности очереди на обследования могут быть значительно длиннее — иногда до восьми месяцев.

В результате пациент рискует потерять право на оплачиваемую государством услугу и вынужден платить самостоятельно.

В описанном случае обследование стоило бы около 90 евро.

Кроме того, врачи говорят и о технических нюансах при заполнении электронных направлений. По словам Никмане-Айшпуре, уже были случаи, когда из-за невнимательности или особенностей интерфейса система автоматически оформляла услуги как оплачиваемые государством.

Например, один из врачей при оформлении направления на рентген не заметил отметку о государственном финансировании, и несколько пациентов получили обследование за счет бюджета без соответствующих оснований.

Семейные врачи опасаются, что в подобных ситуациях ответственность фактически перекладывается на медиков, которые становятся «заложниками системы».

На фоне цифровизации здравоохранения дискуссия все чаще касается не только удобства электронных сервисов, но и того, насколько надежно они работают в реальных условиях — особенно для пожилых пациентов и при длинных очередях на обследования.