Пекин изменил написание фамилии Рубио, чтобы обойти собственные санкции

Дата публикации: 13.05.2026
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Пекин вместе с президентом Дональдом Трампом, несмотря на действующие китайские санкции против него. Как сообщают AFP, власти КНР нашли необычный способ обойти ограничения — изменили официальное написание фамилии американского политика.

Находясь на посту сенатора США, Рубио был одним из самых острых критиков Китая и защитником прав человека. Из-за этой деятельности власти КНР дважды вводили против него персональные санкции.

Китайское правительство нашло выход после назначения Рубио на пост государственного секретаря. В январе 2025 года китайское правительство и официальные медиа начали использовать другой иероглиф для обозначения слога "лу" — первой части фамилии Рубио.

Дипломаты отмечают, что такой шаг позволил Китаю принять чиновника, поскольку формально под санкциями находится лицо с предыдущим вариантом написания имени.

Рубио был инициатором закона о широких санкциях против Китая из-за использования рабского труда уйгурского меньшинства, а также активно осуждал репрессии Пекина в Гонконге.

На слушаниях по своему утверждению на посту государственного секретаря Рубио уделил значительное внимание Китаю, который он назвал беспрецедентным противником.

Но после вступления в должность Рубио поддерживает Трампа, который называет лидера Китая Си Цзиньпина другом и сосредотачивается на развитии торговых отношений, отодвигая вопросы прав человека на второй план.

При этом госсекретарь заверил Тайвань, что администрация Трампа не будет вести переговоры о будущем острова ради заключения торгового соглашения с Китаем.

История с визитом Марко Рубио показывает, насколько важным для Пекина и Вашингтона остается прямой диалог, несмотря на политические разногласия и взаимные санкции, пишет bb.lv. Эксперты отмечают, что ради сохранения контактов обе стороны готовы искать даже нестандартные дипломатические решения.

Автор - Светлана Тихомирова
Видео