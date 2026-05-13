Ученые бьют тревогу: в середине этого года может произойти страшная экологическая катастрофа. Всё из-за супер-Эль‑Ниньо. Это природное явление способно кардинально изменить погоду во многих странах — вызвать засухи в одних регионах и проливные дожди с наводнениями в других.

Разбираемся, что такое Эль‑Ниньо, почему нынешнее может оказаться особенно мощным и каких погодных сюрпризов ждать в ближайшие месяцы.

Что такое Эль‑Ниньо

Эль‑Ниньо — это природное явление, при котором вода в некоторых частях Тихого океана становится заметно теплее обычного. Из‑за этого меняется погода во всём мире: где‑то начинаются затяжные дожди и наводнения, а где‑то, наоборот, наступает засуха.

У Эль‑Ниньо есть «противоположность» — Ла‑Нинья. При ней вода в той же части океана, наоборот, становится холоднее, чем обычно, и это тоже влияет на погоду по всей планете.

Эль‑Ниньо как бы «перераспределяет» тепло по Земле, объяснил главный метеоролог телеканала WFLA‑TV Джефф Берарделли. Сейчас тепло, которое накопилось глубоко под поверхностью Тихого океана, начинает двигаться на восток и подниматься ближе к поверхности. Это первые признаки того, что Эль‑Ниньо начинает развиваться.

Ученые называют супер-Эль‑Ниньо особенно мощные эпизоды, когда температура поверхности моря становится выше нормы более чем на 2 °C. Такие явления случались несколько раз с 1950‑х годов. Но показатель в 2,5 °C был превышен лишь однажды — только в отдельных районах экваториальной части Тихого океана.

Чего ждать от природы в ближайшие месяцы

Метеорологи предупреждают, что в этом году нас может ждать очень сильное Эль‑Ниньо. По прогнозам, оно способно стать самым мощным за всё время наблюдений и привести к экстремальным погодным событиям по всему миру.

«Я думаю, мы увидим погодные явления, которых никогда раньше не фиксировали в современной истории», — цитирует Джеффа Берарделли агентство Associated Press.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), Эль‑Ниньо ожидается в середине года. Оно может сильно повлиять на температуру воздуха и количество осадков во многих уголках планеты. При этом стоит отметить, что весной прогнозы не всегда бывают точными — в этот период предсказать силу явления сложнее.

О чем говорят ученые

Данные Глобального сезонного климатического обзора ВМО показывают, что температура поверхности моря уже быстро растет. Ученые почти уверены: Эль‑Ниньо уже началось и в ближайшие месяцы станет еще сильнее. ВМО отмечает, что обычно такое явление случается каждые 2–7 лет и длится 9–12 месяцев. С этим согласен и Даниэль Суэйн, климатолог из Калифорнийского института водных ресурсов. Он подчеркнул, что сейчас объем и интенсивность теплой воды под поверхностью океана — одни из самых больших за всю историю наблюдений. Именно эти «волны» теплой воды и запускают механизм Эль‑Ниньо.

Грозит ли нам катастрофа

Британская метеорологическая служба Met Office выпустила прогноз, в соответствии с которым вероятность появления чрезвычайно мощного Эль‑Ниньо становится всё выше. Специалисты предупреждают, что новый эпизод может оказаться самым сильным в нашем веке.

Некоторые прогнозы показывают, что по масштабу явление способно сравниться с катастрофическим Эль‑Ниньо 1877 года.

Тогда случились жесточайшие засухи и экстремальная жара. Последствия оказались разрушительными для многих стран. В Индии, Китае, Бразилии и Египте начался масштабный голод, который унес миллионы жизней. Затем вспыхнули эпидемии. Сильнее всего пострадали самые бедные слои населения — у них не было ресурсов, чтобы пережить бедствия.