Местных жителей тревожит тот факт, что из квартиры было вынесено тело мужчины, а спустя долгое время после ликвидации пожара правоохранители продолжали обходить соседей и расспрашивать о погибшем. Учитывая образ жизни мужчины, жильцы допускают, что было совершено убийство, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Несмотря на сравнительно большую площадь возгорания — 20 квадратных метров, возле дома не видно выброшенных из квартиры поврежденных бытовых вещей, лишь окна закопчены.

Пожарных вызвали по адресу около часа ночи. Эвакуироваться пришлось только двум людям, остальным разрешили оставаться в квартирах. В сгоревшей квартире якобы жил мужчина, который поселился там совсем недавно, однако соседи уже успели обратить на него внимание.

«Шум, шум… Мы проходили мимо. (DP: А что-то связанное с алкоголем — что они там делали?) Извините, у меня двойные двери, я ничего такого… Может, когда-то и было. Но туда, к тому, кто там жил, ходили… Неприятные люди. (DP: Сколько ему было лет?) Около 50, такой мужчина», — рассказывает соседка.

«Там ходили такие специфические люди. Они здесь не жили. Иногда можно было почувствовать, что кто-то курил в подъезде. Ко мне тоже подходили двое и что-то искали. (DP: Они пили или что?) Да, они были очень “здоровые”», — говорит другая соседка.

В подъезде видны следы крови и, что нетипично для пожаров, на лестнице находится полицейская измерительная лента, используемая для фиксации доказательств. Правоохранители работали до самого утра и опрашивали местных жителей, несмотря на поздний час. Это вызывает у жильцов вопросы — не был ли пожар устроен умышленно и действительно ли сосед погиб из-за возгорания.

«(DP: Что спрашивала полиция?) Ну, что вы слышали, что знаете? Я практически не знала этого соседа. Я даже не знала, был ли там вообще сосед. Говорят, эту квартиру недавно продали. Может, это вообще был не он. (DP: Сосед был шумным?) Нет. Он всегда был очень вежливым. Ничего плохого сказать не могу. В любом случае, он мне никогда не мешал. Да, к нему приходили друзья, но всегда очень тихо, спокойно. Возможно, это даже не тот мужчина, которого там нашли. Но я не видела, кто там был. Я просто слышала голоса трех человек. (DP: Это было до пожара?) Да, да, да. И они там очень громко себя вели. К сожалению. (DP: Они ссорились?) Да, ссорились. Очень эмоционально», — рассказывает соседка, живущая этажом ниже сгоревшей квартиры.