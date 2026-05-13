В возрасте 75 лет скончался советский и российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Молчанов — автор и ведущий культовой программы «До и после полуночи». О его смерти сообщили друзья и коллеги, отметив, что вместе с ним ушла целая эпоха интеллигентного телевидения.

В возрасте 75 лет умер Владимир Молчанов, советский и российский теле- и радиоведущий, журналист. Он вел передачу «До и после полуночи» в конце 1980-х — начале 1990-х годов на советском телевидении и был членом Академии российского телевидения с 1994 года. О смерти Молчанова сообщил Юрий Рост. Умер Володя Молчанов.

Для нашей семьи он был именно Володя, мы жили в одном доме, дружили с его родителями – отцом, композитором Кириллом Молчановым, бывшим директором Большого театра, и мамой, Мариной Владимировной Пастуховой-Дмитриевой, актрисой Театра Советской Армии, и с сестрой, легендарной теннисисткой и финалисткой Уимблдона Анной Дмитриевой, пишет писатель Сергей Медведев в Facebook.

И собственно, на наших глазах из статного красавца-юноши, чемпиона Союза по теннису с неотразимой улыбкой, он превратился в журналиста-международника, а затем в звезду перестроечного ТВ, который своим бархатным баритоном и артистичными пальцами зачаровывал миллионы зрителей «До и после полуночи».

Он ушел из программы «Время» и вышел из КПСС после нападения на вильнюсский телецентр в январе 1991-го. Он вернулся на ТВ во время путча, но окончательно простился с политической журналистикой после выборов 1996 года, и как же он был прав.

С тех пор он делал только культурные и исторические проекты, документальные фильмы (в том числе пронзительную «Мелодию рижского гетто»), а в последние 15 лет, до 2020-го, работал на радио «Орфей», вел воскресное «Рандеву с дилетантом», где я не раз был у него гостем – в последний раз, кажется, в 2020-м, перед самым ковидом.

Помню студию в старом Доме Радио на Пятницкой, 25, ковровые дорожки, дерматиновые двери, старорежимных редакционных дам, чай и домашнюю атмосферу. И мы говорили о каких-то забытых древностях, о Доме композиторов на Студенческой, Домах творчества в Рузе и Иваново, о Шостаковиче и Вайнберге, о публике Большого Зала.

Потом был ковид, а потом всё рухнуло.

В 2022-м умерла его жена Консуэло Сегура, испанка российского происхождения, журналист, режиссер и любовь всей его жизни. Затем был рак, пересадка печени, инфаркт, еще рак, весь прошлый год в больницах, и 11 мая он умер.

Он останется для меня эталоном галантности, аристократизма и человеческого достоинства – он не изменил себе и своим взглядам, не в пример многим своим коллегам по перестроечному ТВ.

Его внешность, интеллигентность, доброжелательность и мягкий голос были из совершенно другой эпохи – и теперь она закончилась. Светлая память.