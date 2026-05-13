В Банке Латвии считают опасной идею разрешить жителям свободно изымать накопления второго пенсионного уровня. По словам вице-президента центробанка Санты Пургайле, это может привести к росту бедности среди будущих пенсионеров и дополнительной нагрузке на государство.

Дискуссии о возможности свободно распоряжаться накоплениями второго пенсионного уровня в Латвии необходимо вести крайне осторожно. Об этом заявила вице-президент Банка Латвии Санта Пургайле в эфире передачи TV3 «900 секунд».

По ее словам, если людям разрешить снимать и тратить пенсионные накопления до выхода на пенсию, часть жителей в будущем может остаться без достаточных доходов в старости.

«Мы окажемся в ситуации, когда люди после выхода на пенсию просто окажутся на грани бедности», — предупредила Пургайле.

Она напомнила, что латвийское общество продолжает стареть, а одного только первого пенсионного уровня — государственной пенсии — будет недостаточно для обеспечения привычного уровня жизни после завершения трудовой деятельности.

Именно поэтому, по словам Пургайле, второй пенсионный уровень создавался как важная часть общей пенсионной системы.

Вице-президент Банка Латвии также сослалась на опыт соседних стран. По ее словам, в Литве и Эстонии после смягчения правил многие жители не инвестировали полученные средства, а просто тратили их.

Что важно понимать: спор вокруг второго пенсионного уровня сейчас касается не только свободы распоряжаться собственными деньгами, но и вопроса о том, кто будет обеспечивать людей в старости, если накопления окажутся потрачены заранее.

В Банке Латвии опасаются, что в будущем это может привести к увеличению числа пенсионеров, нуждающихся в дополнительной помощи государства.

Одновременно Пургайле отвергла распространенную критику о низкой доходности пенсионных накоплений.

По ее словам, за последние годы в системе были проведены изменения, которые улучшили результаты пенсионных фондов. В частности, были снижены комиссии управляющих и расширены возможности инвестирования части средств в более доходные активы.

Согласно данным Банка Латвии, в 2025 году доходность второго пенсионного уровня в стране была шестой по величине среди государств ОЭСР.

«Сейчас мы действительно видим очень здоровую доходность. Эти уровни хорошо зарабатывают», — заявила Пургайле.

Она выразила уверенность, что в будущем накопления второго пенсионного уровня станут значительной частью доходов латвийских пенсионеров.

На фоне продолжающихся дискуссий о пенсионной системе вопрос о возможности более свободного доступа к накоплениям остается одним из самых чувствительных как для политиков, так и для самих жителей.