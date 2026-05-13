Трамп обвинил СМИ в госизмене из-за публикаций об Иране

Дата публикации: 13.05.2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты, распространяющие информацию о восстановлении военного потенциала Ирана, совершают государственную измену. Об этом он сообщил в своем посте в соцсети Truth Social

Реакция американского лидера появилась после публикаций сообщений о том, что Тегеран восстановил доступ к большинству ракетных баз и сохранил около 70% довоенного арсенала пусковых установок и ракет.

По словам Трампа, авторы таких новостей — "трусы", которые болеют против собственной страны. Прямая речь Трампа: "Когда Фейковые Новости заявляют, что иранский враг имеет успехи против нас в Военном плане, это фактически ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА, поскольку это настолько лживое и даже абсурдное заявление. Они способствуют и потворствуют врагу! Это лишь дает Ирану ложную надежду там, где ее вообще не должно быть.

Это американские трусы, которые болеют против нашей Страны. У Ирана было 159 кораблей в своем Флоте — теперь каждый без исключения корабль покоится на дне моря. У них нет Флота, их Военно-воздушные силы уничтожены, все Технологии утрачены, их "лидеров" больше нет с нами, а Страна — это Экономическая Катастрофа.

Только Неудачники, Неблагодарные и Глупцы способны выступать с аргументами против Америки!"

Автор - Светлана Тихомирова
