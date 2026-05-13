В Латвии срочно нужны доноры нескольких групп крови 0 477

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сдача крови в донорском центре
ФОТО: LETA

Государственный центр доноров крови сообщил о нехватке нескольких групп крови и призвал жителей Латвии срочно откликнуться. Особенно необходимы доноры с группами 0-, A+, B+ и A-.

Государственный центр доноров крови (VADC) сообщил о срочной необходимости пополнить запасы крови нескольких групп.

На данный момент особенно нужны доноры с группами 0-, A+, B+ и A-.

В службе напоминают, что каждая сдача крови может стать жизненно важной для пациентов больниц, в том числе после тяжелых операций, травм или при лечении серьезных заболеваний.

Сдать кровь можно как в постоянных пунктах приема по всей Латвии, так и на выездных акциях, которые проходят практически каждую неделю.

В среду мобильные пункты будут работать в нескольких местах. С утра кровь можно будет сдать в доме культуры Виляны, а в Риге специализированный автобус будет находиться у «Rimi Olimpiskais centrs» и возле предприятия «Attēls R» на улице Машину.

В четверг выездные акции пройдут в Ливанах, Кокнесе и у торгового центра «Akropole» в Риге.

В пятницу специализированный автобус будет принимать доноров возле Елгавской клиники и Травматолого-ортопедической больницы в столице.

Что важно знать: в периоды нехватки крови особенно важны доноры с отрицательным резус-фактором, поскольку такую кровь сложнее заменить в экстренных ситуациях.

Постоянные пункты сдачи крови работают в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве, Валмиере и Резекне.

В столице доноров принимают на улице Селпилс, 9, а также в пунктах «Гайльэзерс» и «Сакта».

В VADC подчеркивают, что потребность в донорской крови сохраняется постоянно, поскольку компоненты крови имеют ограниченный срок хранения и используются ежедневно в больницах по всей стране.

#медицина #Латвия #кровь #донорство #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
