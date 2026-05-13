Президент США Дональд Трамп во вторник опубликовал в платформе Truth Social карту с изображением американского флага на всей территории Венесуэлы и надписью «51-й штат», пишет LETA со ссылкой на DPA.

Днем ранее телеканал Fox News процитировал слова Трампа о том, что он «серьезно рассматривает» возможность превращения Венесуэлы в 51-й штат США.

Временный президент Венесуэлы Делси Родригес в понедельник отвергла высказывания Трампа, заявив, что «это не стоит на нашей повестке дня».

Венесуэла не является колонией, и правительство в Каракасе продолжит защищать территориальную целостность, суверенитет и независимость страны, подчеркнула Родригес.

«Президент Трамп знает, что мы работаем над программой дипломатического сотрудничества. Это наше направление и путь вперед», — добавила временный президент.

Высказывания Трампа о 51-м штате США напоминают его прежние заявления о соседней Канаде.

Он неоднократно высказывал идею подчинения Канады контролю США — весьма странную мысль, которую Оттава категорически отвергла.

Трамп также выдвигал прямые территориальные претензии на автономную территорию Дании — Гренландию, что вызвало сильное возмущение в Европе.

Это не первый случай, когда Трамп публикует карты с намеками на расширение территории США.

В январе он опубликовал карту, на которой территории США, Венесуэлы, Гренландии и Канады были изображены с американскими флагами.

Венесуэла находится в состоянии политической нестабильности с тех пор, как 3 января в ходе операции армии США в Каракасе были похищены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена. Оба были вывезены в США.

С тех пор США и временное правительство во главе с Родригес, бывшим вице-президентом Мадуро, договорились о восстановлении дипломатических отношений для поддержки восстановления экономики и политической стабилизации.

Обе стороны обсуждают более тесное сотрудничество в расширении добычи нефти и других природных ресурсов.