Небольшая вибрация во время отжима считается нормой для стиральной машины. Но если техника начинает громко стучать, сильно трястись или буквально «убегать» со своего места, это уже может указывать на серьезные проблемы. Специалисты по бытовой технике рассказали, какие ошибки чаще всего вызывают сильную вибрацию и почему игнорировать такие сигналы опасно.

Где прячется дисбаланс

Как пишет издание Martha Stewart, чрезмерная вибрация стиральной машины почти всегда свидетельствует о нарушении равновесия. Оно может быть как механическим, так и бытовым. Эксперт Деннис Годинюк отмечает, что не стоит сразу паниковать и думать о поломке: очень часто причиной становится неравномерно распределенная загрузка. Когда тяжелые вещи (например, большие полотенца, одеяла или подушки) сбиваются в один ком на одной стороне барабана, при высоких оборотах возникает мощный центробежный перекос.

Как вернуть равновесие вашей стиральной машине

В большинстве случаев проблему грохота и тряски можно решить самостоятельно за несколько минут:

Если машина начала сильно стучать, остановите цикл, слейте воду, откройте люк и вручную разровняйте объемные вещи по барабану.

Со временем из-за постоянных нагрузок крепления ножек могут ослабнуть. Убедитесь с помощью строительного уровня, что все четыре ножки плотно касаются пола.

Специальные резиновые подставки или коврики под ножки отлично гасят колебания, мешают машине скользить по скользкой кафельной плитке и защищают пол от царапин.

Технические поломки, которые заставляют технику «танцевать»

Если вещи разложены ровно, а ножки стоят по уровню, но стиралка все равно продолжает сильно трястись, проблема кроется внутри. Специалисты выделяют несколько деталей, которые чаще всего выходят из строя:

Амортизаторы и пружины подвески держат бак и должны гасить колебания. Когда они изнашиваются, бак теряет баланс и начинает биться о стенки корпуса.

Штоки демпферов ломаются от регулярной перегрузки машины.

Подшипники барабана и валы изнашиваются, что сопровождается тряской и характерным железным гулом или скрипом при отжиме.

Почему нельзя игнорировать сильную тряску

Многие не обращают внимания на грохот или придерживают стиралку руками во время отжима. Эксперты предупреждают: такая легкомысленность обойдется дорого. Постоянные сильные удары и колебания ускоряют преждевременный износ всех внутренних узлов и электроники. Это приведет к внутренним повреждениям, разгерметизации системы, масштабным протечкам воды и образованию скрытой ржавчины. Поэтому вместо недорогого ремонта придется покупать новую стиральную машину.

По мнению редакции, сильная вибрация стиральной машины — это не просто бытовое неудобство, а предупреждение о возможной неисправности. Во многих случаях проблему действительно можно решить самостоятельно — достаточно правильно распределить белье или проверить уровень установки техники. Однако постоянный грохот и тряска способны быстро вывести машину из строя и привести к дорогостоящему ремонту или полной замене прибора.