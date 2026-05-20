Успеть вывезти из Латвии всех граждан России? - Пабрикс 11 4560

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артис Пабрикс

К полку тех, кто раздувает предвоенную истерию, присоединился экс-минситр обороны Артис Пабрикс.

Он заявил La.lv, что латвийская армия должна быть готовой в любой момент дать отпор агрессору. И привел аргумент, почему Россия может напасть:

«Россия приняла закон, согласно которому её армия может защищать своих граждан и в других странах, а это означает возможную военную интервенцию в государства, где они решат что-то предпринять, потому что теперь у них появится некая “законная” основа для оправдания своих действий.

Конечно, здесь можно иронизировать, что нам до августа нужно успеть вывезти из Латвии всех граждан России, что, конечно, тоже было бы неплохо, но нужно понимать, что это один из способов, которыми Россия готовится.»

РФ приняла новый закон несколько дней назад. Пабрикс оказался первым латвийским политиком, кто озвучил, пускай якобы с долей иронии, идею вывезти всех граждан России, которых еще не успели вывезти. Теперь остается ждать стратега, который предложит вывозить и остальных русских. Ведь в Кремле запросто могут сослаться на ущемление прав русскоязычных в странах Балтии...

#Латвия #безопасность #Артис Пабрикс #оборона #агрессия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
