Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) ограничил доступ к еще двум интернет-порталам, которые, по оценке властей, распространяли российскую пропаганду и материалы в поддержку войны против Украины.

В Латвии заблокировали доступ к сайтам «telesurtv.net» и «telesurenglish.net». Решение принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) после получения информации от компетентных государственных учреждений.

По оценке властей, на этих порталах публиковалась односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины. В материалах, как утверждается, формировалась поддержка российских военных и создавался позитивный образ России.

В NEPLP считают, что подобный контент может негативно влиять на информационную среду Латвии и общественные настроения.

Речь идет не только о распространении отдельных публикаций, но и о более широком воздействии на общество — включая межэтнические отношения, восприятие демократических ценностей и поддержку Украины.

Что важно: в последние годы Латвия регулярно ограничивает доступ к сайтам и телеканалам, которые государственные учреждения считают инструментами российской пропаганды или информационного влияния.

После начала полномасштабной войны России против Украины число подобных решений заметно выросло. Ограничения касаются как телевизионных каналов, так и интернет-платформ.

Власти Латвии ранее неоднократно заявляли, что рассматривают информационную безопасность как часть национальной безопасности, особенно на фоне войны и гибридных угроз в регионе.

В NEPLP подчеркивают, что цель подобных ограничений — защита единого информационного пространства страны и снижение рисков дезинформации.

Ранее совет уже принимал аналогичные решения в отношении других сайтов и медиаресурсов, связанных с распространением пророссийского контента.