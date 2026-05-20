В среду погода в Латвии станет более спокойной и солнечной. Во многих районах облаков будет меньше, а температура местами поднимется выше +20 градусов.

После пасмурных и дождливых дней в Латвии ожидается более приятная погода. По прогнозам синоптиков, в среду во многих районах страны выглянет солнце, а осадков станет меньше.

Небольшой дождь возможен лишь местами. Более интенсивные кратковременные осадки прогнозируются в отдельных районах восточной части страны.

Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса. Теплее всего будет вдали от побережья, тогда как у моря сохранится более прохладная погода — около +12…+15 градусов.

Ветер ожидается слабый, преимущественно северного и северо-западного направления. Благодаря этому день будет ощущаться заметно комфортнее, чем в начале недели.

В Риге существенных осадков синоптики не прогнозируют. В столице временами будет выглядывать солнце, а воздух прогреется примерно до +16 градусов. У моря останется прохладнее — около +12.

Погоду в регионе сейчас определяет область повышенного атмосферного давления. Это означает более стабильные условия и меньше резких погодных изменений.

Во второй половине мая такие периоды тепла и солнца становятся всё более частыми, хотя ночи в Латвии пока остаются прохладными.