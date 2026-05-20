Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии меняется погода: где сегодня будет солнце и потеплеет до +21 0 158

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди в Риге наслаждаются весенним солнцем
ФОТО: LETA

В среду погода в Латвии станет более спокойной и солнечной. Во многих районах облаков будет меньше, а температура местами поднимется выше +20 градусов.

После пасмурных и дождливых дней в Латвии ожидается более приятная погода. По прогнозам синоптиков, в среду во многих районах страны выглянет солнце, а осадков станет меньше.

Небольшой дождь возможен лишь местами. Более интенсивные кратковременные осадки прогнозируются в отдельных районах восточной части страны.

Температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса. Теплее всего будет вдали от побережья, тогда как у моря сохранится более прохладная погода — около +12…+15 градусов.

Ветер ожидается слабый, преимущественно северного и северо-западного направления. Благодаря этому день будет ощущаться заметно комфортнее, чем в начале недели.

В Риге существенных осадков синоптики не прогнозируют. В столице временами будет выглядывать солнце, а воздух прогреется примерно до +16 градусов. У моря останется прохладнее — около +12.

Погоду в регионе сейчас определяет область повышенного атмосферного давления. Это означает более стабильные условия и меньше резких погодных изменений.

Во второй половине мая такие периоды тепла и солнца становятся всё более частыми, хотя ночи в Латвии пока остаются прохладными.

×
Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #солнце #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пляж на Луцавсале
Изображение к статье: Игорь Раев
Изображение к статье: Экзамен
Изображение к статье: Дырявая крыша на Центральном вокзале Риги Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый офис Европейской прокуратуры. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею играет с Австрией
Спорт
1
Изображение к статье: Эвика Силиня, Арвилс Ашераденс. Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: Женщина в лесу
ЧП и криминал
Изображение к статье: Военная карта Европы с солдатом
В мире
Изображение к статье: Водитель за рулем автомобиля Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Новый офис Европейской прокуратуры. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею играет с Австрией
Спорт
1
Изображение к статье: Эвика Силиня, Арвилс Ашераденс. Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео