Итак, пока вроде бы все для кандидата в премьеры Андриса Кулбергса складывается неплохо - "Новое Единство" дало согласие на участие в создающемся им правительстве и это дает не просто большинство в Сейме, а конституционное большинство в 69 голосов (с учетом поддержки трех-четырех независимых депутатов). Но самое сложное в процессе формирования правительства - еще впереди. И прежде всего Кулбергсу еще нужно будет договориться с партнерами о дележе министерских портфелей. В ушедшем в отставку правительстве Силини все было просто: большинство министерских портфелей забрало себе "Новое Единство", как самая большая фракция в Сейме, остальным же досталось по три министерских портфеля. Сейчас же ситуация иная: во-первых, "Новое Единство" уже не формирует правительство и не играет в нем ключевую роль, во-вторых - остальные партнеры уже создали "ядро" с тем, чтобы "Новое Единство" не могло больше доминировать в правительстве. С другой стороны, совсем уже "унизить" "Новое Единство" партнеры не могут, поскольку без этой политической силы у них в Сейме просто нет большинства.

Как же будут распределяться портфели? Рискнем предположить, что и в этой модели правительства "Новое Единство" получит 5 портфелей, а остальные по три и плюс еще у Объединенного списка будет пост премьер-министра. Похоже, что Объединенный список, наряду с постом премьера, "возьмет себе" посты министров финансов, обороны и умной администрации и регионального развития. Основным кандидатом на должность министра обороны наверняка будет нынешний глава комиссии Сейма по обороне и внутренним делам Раймондс Бергманис, который уже в свое время руководил оборонным ведомством. Портфель министра умной администрации мог бы получить депутат Сейма, экс-премьер Марис Кучинскис. Этот в свете выборов приобретает особое значение, ведь именно данное министерство отвечает за техническое обеспечение избирательного процесса. С учетом последних скандалов, связанных с системой электронного голосования и информационных технологий, министерство должен возглавит опытный политик. На пост министра финансов может быть выдвинута депутат Сейма Айва Виксна, имеющая большой опыт предпринимательской деятельности.

Нацобъединение наверняка получит пост министра культуры (Наурис Пунтулис), а также, возможно, им отдадут МВД (с учетом одного из приоритетов Нацобъединения - борьбы с миграцией) и минюст.

Что касается Союза зеленых и крестьян, то их приоритет - сохранение имеющихся министерских постов, а именно - экономики, климата и энергетики, минблага и минземледелия. Ясно, что от одного из портфелей придется отказаться. Для баланса.

А что же "Новое Единство"? Скорее всего, данная политическая сила будет настаивать на сохранении портфеля министра иностранных дел (Байба Браже), а также портфеля министра здоровья (Хосам Абу Мери). Вероятно, "Новому Единству" предложат пост министра сообщений и, возможно, от "зеленых крестьян" к "Новому Единству" перейдет портфель министра климата и энергетики.

Пост министра образования и науки может сохраниться и за "Новым Единством", а может перейти и к Нацобъединению.

Понятно, что все споры и борьба за министерские посты развернутся в ближайшие дни. Напомним: уже в понедельник Андрису Кулбергсу необходимо будет отчитаться перед президентом о прогрессе в формировании правительства.

Пост министра в предвыборное время приобретает особое значение, ведь это дает возможность той или иной партии себя дополнительно прорекламировать, министры же, не боясь быть уличенными в скрытой предвыборной агитации, могут активно раздавать интервью о своей отрасли, посещать регионы и т.п.