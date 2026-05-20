В числе кандидатов в представители ЕС на переговорах с Путиным, помимо экс-премьера Италии Марио Драги, фигурирует и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет газета Financial Times.

Европейский Союз рассматривает кандидатуры политиков, способных выступить его представителем на возможных переговорах с Владимиром Путиным об окончании войны в Украине. Самым перспективным претендентом на эту роль считается бывший председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) и экс-премьер Италии Марио Драги, пишет в среду, 20 мая, британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

В числе других кандидатов фигурируют также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и два президента Финляндии - Александр Стубб и его предшественник Саули Ниинистё. По данным Financial Times, министры иностранных дел ЕС на следующей неделе встретятся на Кипре для обсуждения этой темы. Источники газеты сообщают также, что Украина и Соединенные Штаты поддерживают идею участия представителя Евросоюза в возможных переговорах с Россией. Cразу несколько собеседников FT подчеркнули: в Вашингтоне понимают, что попытки администрации президента Дональда Трампа положить конец боевым действиям в Украине "не работают".

Меркель: Вести переговоры с Кремлем должны действующие политики

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал Financial Times, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы переговоры со стороны Евросоюза возглавил "кто-либо вроде Драги" или "сильный действующий государственный лидер".

В свою очередь Ангела Меркель заявила в понедельник, 18 мая, что не не видит себя в роли переговорщика с Путиным и что представлять интересы Евросоюза должны действующие политики.

Как рассказал источник Financial Times в Брюсселе, хотя экс-президент Финляндии Саули Ниинистё - "один из немногих европейцев, сохранивших рабочие отношения с Путиным" после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Кремль "очень недоволен" вступлением его страны в НАТО. "Думаю, это должен быть кто-то из страны вроде Нидерландов или Португалии, у которой нет такой предыстории, как у стран Восточной Европы", - цитирует издание высокопоставленного европейского чиновника.