Получив сообщение сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве, Резекненская больница продолжает оказывать услуги, сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга ООО "Резекненская больница" Эвелина Элксните.

Она подчеркивает, что в больнице есть необходимая инфраструктура и оборудование для продолжения бесперебойной работы.

Больница воздерживается от более подробных комментариев и не разглашает информацию, связанную с безопасностью объекта, устойчивостью инфраструктуры, обеспечением критических процессов и непрерывностью деятельности, поскольку публикация такой информации может создать риски для интересов государственной безопасности и способствовать попаданию конфиденциальной информации в распоряжение неуполномоченных лиц или недружественных государств.

Уже сообщалось, что во вторник и среду жители нескольких краев Латгале получили оповещения по сотовой сети о возможной угрозе воздушному пространству. Во вторник такие предупреждения были получены и в ряде самоуправлений Видземе.