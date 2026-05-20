В четверг во многих местах Латвии пройдут дожди, в восточных районах как ночью, так и днем ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным, более солнечная погода ожидается в Курземе и на востоке Латгале. Местами по стране будет туман, который на побережье возможен и днем. Ветер в основном сохранится слабый.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +5 градусов местами в Курземе до +14 градусов в Латгале, максимальная температура днем - от +12 градусов местами на побережье до +20..+24 градусов в центральной части Курземе и на крайнем востоке страны.

В Риге в четверг возможен дождь, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит около +10 градусов ночью и +15 градусов днем.