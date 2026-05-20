Во время встречи в Рижском замке президент Эдгар Ринкевич и мэр Резекне Янис Тутинс ("Вместе для Латвии"/ЛПМ) договорились о необходимости предусмотреть в оповещениях сотовой связи различные модели действий в зависимости от возможной угрозы, сообщил Тутинс.

Советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис сообщил, что в ходе встречи стороны обсудили актуальную ситуацию в Резекне в связи с объявленной в последние дни угрозой воздушному пространству Латвии, а также участие и действия самоуправления в обеспечении мер гражданской обороны, включая оповещение населения и содействие готовности к кризисным ситуациям.

"Основной разговор был о вопросах безопасности, прилетах дронов и ситуации, в которой находятся Резекне и Латгале. В связи с оповещениями мы говорили, что они не всегда хорошо работают и не всегда люди получают предупреждение и отбой. Президент обещал это выяснить", - сказал Тутинс.

Также обсуждалась возможность разделить оранжевый уровень оповещения на два варианта. Тутинс пояснил, что в настоящее время оранжевое предупреждение означает обеспечение принципа двух стен, и, например, в школах и детских садах прерываются занятия, а учеников ведут в коридоры или другие более безопасные помещения без окон.

"Президент обещал продвигать идею о том, что оранжевое предупреждение можно было бы разделить на две части. Первый вариант - когда нет уверенности в дроне, есть возможная угроза и не нужно искать безопасное место, а нужно поднять глаза, прислушаться, не летит ли что-то над головой. Второй вариант - когда есть полная уверенность, что дрон находится над Латвией, и тогда будет предупреждение с конкретными необходимыми действиями", - рассказал мэр.

Должностные лица также обсудили право самоуправлений автономно принимать немедленные решения в чрезвычайных и кризисных ситуациях, если существует угроза, например, жителям самоуправления, государственным и муниципальным образовательным учреждениям, муниципальным предприятиям.

"Самоуправления разные. Резекне и Резекненский край находятся в ведении одной комиссии по гражданской обороне. Но может случиться так, что нам решение комиссии нужно, а краю - нет, или наоборот", - сказал мэр Резекне.

Оба должностных лица договорились, что основные принципы действий должны исходить от государства, однако алгоритмы и планы действий должны разрабатывать самоуправления.