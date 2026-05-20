И так сойдет? Apple использует в бюджетных моделях бракованные чипы

Дата публикации: 20.05.2026
MacBook Neo.

Компания Apple при создании бюджетных продуктов использует процессоры с небольшими дефектами, перераспределяя их из-за особенностей производства чипов, пишет The Wall Street Journal.

Без одного ядра

По данным издания, компания применяет практику «биннинга» — сортировки чипов по качеству после производства на фабриках Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Полностью исправные процессоры используются во флагманских устройствах, а чипы с отключенными или неработающими ядрами — в более доступных моделях.

В частности, в новом MacBook Neo стоимостью $599 используется чип A18 Pro, ранее применявшийся в iPhone 16 Pro. В версии для ноутбука графический процессор имеет пять ядер вместо шести, поскольку одно из них было отключено из-за дефекта, говорится в материале.

Такие процессоры сохраняют работоспособность, но направляются в устройства более низкого ценового сегмента. Как сообщает газета, Apple применяет аналогичный подход в линейках iPhone, включая более доступные модели с процессорами, не соответствующими требованиям флагманских устройств.

Прямых доказательств использования процессоров с дефектами WSJ не приводит.

Экономика должна быть экономной

Как отмечает аналитик цепочек поставок Тим Каллан, подобная практика позволяет компании снижать издержки и эффективнее использовать производственные отходы: «Если можно взять то, что не соответствует высшему уровню спецификаций, и все равно использовать это, вы экономите деньги, уменьшаете отходы и сокращаете время производства».

По оценкам аналитиков, перераспределение чипов позволяет расширять продуктовую линейку и снижать себестоимость устройств. При этом источники в цепочке поставок отмечают рост нагрузки на TSMC из-за увеличения спроса на чипы для систем искусственного интеллекта, что вынудило Apple размещать дополнительные заказы на производство 6-ядерного микропроцессора A18 Pro.

В начале мая издание со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Apple и Intel заключили предварительное соглашение, в рамках которого Intel будет производить часть процессоров для устройств компании. Сделка стала результатом переговоров, длившихся более года.

#искусственный интеллект #iphone #apple #технологии #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Автор - Пётр Телеграфов
