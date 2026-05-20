Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант несколько раз извинился за решение о смягчении санкций против России, пишет Bloomberg.

Во время выступления перед парламентом Брайант заявил, что этот шаг, который стал следствием аналогичного решения администрации американского президента Дональда Трампа, был сделан "неуклюже".

"Мы поступили неуклюже, и это полностью моя вина, и я прошу прощения: мы в итоге создали неправильное впечатление о том, что мы пытаемся сделать", – сказал он.

Британские чиновники заявили агентству, что этот шаг ослабляет аргументы правительства в пользу того, чтобы союзники из "Группы семи" сохранили и усилили санкции против России.

В этот же день ранее Брайант пытался оправдать такое решение и заявил, что эти лицензии являются "временными и целевыми". Министр объяснил такое решение ситуацией на Ближнем Востоке.

Как сообщал bb.lv, правительство Великобритании применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.