Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Британский министр рассыпался в извинениях за смягчение санкций против России 1 461

В мире
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российская нефть.

Российская нефть.

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант несколько раз извинился за решение о смягчении санкций против России, пишет Bloomberg.

Во время выступления перед парламентом Брайант заявил, что этот шаг, который стал следствием аналогичного решения администрации американского президента Дональда Трампа, был сделан "неуклюже".

"Мы поступили неуклюже, и это полностью моя вина, и я прошу прощения: мы в итоге создали неправильное впечатление о том, что мы пытаемся сделать", – сказал он.

Британские чиновники заявили агентству, что этот шаг ослабляет аргументы правительства в пользу того, чтобы союзники из "Группы семи" сохранили и усилили санкции против России.

В этот же день ранее Брайант пытался оправдать такое решение и заявил, что эти лицензии являются "временными и целевыми". Министр объяснил такое решение ситуацией на Ближнем Востоке.

Как сообщал bb.lv, правительство Великобритании применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

×
Читайте нас также:
#нефть #санкции #Великобритания #топливо #извинения #экономика #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Здание Еврокомиссии
Изображение к статье: Президент Белоруссии Лукашенко
Изображение к статье: Солдаты армии РФ
Изображение к статье: Российский дрон

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лайнер Mein Shiff
Наша Латвия
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Бизнес
Изображение к статье: Собака и котенок
Наша Латвия
Изображение к статье: Посылки на конвейере
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Таблетки
В мире
Изображение к статье: Путин и Си
В мире
Изображение к статье: Лайнер Mein Shiff
Наша Латвия
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Бизнес
Изображение к статье: Собака и котенок
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео