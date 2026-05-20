Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ответим едино и решительно - Фон дер Ляйен грудью встала на защиту Балтии 0 51

В мире
Дата публикации: 20.05.2026
LETA
Изображение к статье: Урсула фон дер Лейен
ФОТО: пресс-фото

Угрозы России странам Балтии недопустимы, и Европа отреагирует на них едино и решительно, заявила в среду председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Публичные угрозы России странам Балтии совершенно недопустимы", - написала Лейен на платформе "X".

"Чтобы не было никаких сомнений. Угроза одному государству-члену - это угроза всему нашему союзу", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она указала, что "Россия и Беларусь несут прямую ответственность за дроны, которые угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге".

"Европа отреагирует едино и решительно. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга сильной коллективной обороной и готовностью на всех уровнях", - добавила Лейен.

Как сообщалось, что в последнее время в воздушное пространство стран Балтии залетают дроны, которые часто являются украинскими дронами, запущенными по целям в России, но курс которых Россия изменила с помощью средств радиоэлектронной борьбы, направляя их на страны Балтии.

Bb.lv уже писал о том, что Служба внешней разведки (СВР) России на этой неделе распространила ложные утверждения о том, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России с территории стран Балтии и что в Латвию уже якобы отправлены украинские солдаты.

×
Читайте нас также:
#Украина #безопасность #дроны #Европейская комиссия #Урсула Фон Дер Ляйен #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российский дрон
Изображение к статье: Группа кораблей ВМФ России.
Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства
Изображение к статье: Коллаж: Меркель, Кремль и переговорный стол по Украине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Сейма Александр Кирштейнс
Политика
1
Изображение к статье: Буклет "Нового Единства"
Политика
Изображение к статье: Резекненская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Руководители политического объединения "Новое Единство" Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Газопровод
В мире
3
Изображение к статье: Здание Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Депутат Сейма Александр Кирштейнс
Политика
1
Изображение к статье: Буклет "Нового Единства"
Политика
Изображение к статье: Резекненская больница
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео