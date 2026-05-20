Угрозы России странам Балтии недопустимы, и Европа отреагирует на них едино и решительно, заявила в среду председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Публичные угрозы России странам Балтии совершенно недопустимы", - написала Лейен на платформе "X".

"Чтобы не было никаких сомнений. Угроза одному государству-члену - это угроза всему нашему союзу", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Она указала, что "Россия и Беларусь несут прямую ответственность за дроны, которые угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге".

"Европа отреагирует едино и решительно. Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга сильной коллективной обороной и готовностью на всех уровнях", - добавила Лейен.

Как сообщалось, что в последнее время в воздушное пространство стран Балтии залетают дроны, которые часто являются украинскими дронами, запущенными по целям в России, но курс которых Россия изменила с помощью средств радиоэлектронной борьбы, направляя их на страны Балтии.

Bb.lv уже писал о том, что Служба внешней разведки (СВР) России на этой неделе распространила ложные утверждения о том, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России с территории стран Балтии и что в Латвию уже якобы отправлены украинские солдаты.