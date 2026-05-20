В случае воздушной угрозы не следует автоматически начинать эвакуацию людей, посетителей или школьников из общественных зданий, заявили в Центре кризисного управления.

В такой ситуации главное - не выходить на улицу, а как можно быстрее найти более безопасное место в здании. Также следует соблюдать принцип двух стен - то есть находиться в месте, где человека от внешней стороны здания отделяют как минимум две стены. Также необходимо закрыть окна и двери, держаться подальше от окон, застекленных поверхностей и наружных стен и следовать указаниям ответственных служб.

"Действия в случае воздушной угрозы отличаются от тревоги для эвакуации из здания. Не нужно покидать здание, если на то нет отдельного указания ответственных служб или в самом здании не возникла прямая угроза, например, пожар, повреждение здания, риск взрыва или другие обстоятельства, из-за которых пребывание в здании больше не является безопасным", - подчеркнули в центре.

Объекты критической инфраструктуры и поставщики основных услуг в случае воздушной угрозы также продолжают работу, соблюдая осторожность и адаптируя действия к конкретной ситуации.

В настоящее время разрабатываются рекомендации по действиям в случае воздушной угрозы. Их планируется опубликовать в ближайшее время, и они могут быть обновлены при изменении рисков или появлении дополнительной информации.