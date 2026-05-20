Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов 0 21

Дата публикации: 20.05.2026
Предлагаем подробную инструкцию, чтобы вы могли по-настоящему расслабиться в отпуске, не беспокоясь о том, выключили ли газ или воду. Расскажем, как обезопасить квартиру на время отсутствия.

 

Вода

Протечки — это распространенная проблема во время отпусков. Восстановление после потопа может обойтись в тысячи евро, не говоря уже о счетах за коммунальные услуги. Во время затопления страдает не только ремонт, но и мебель, техника, одежда и документы. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется установить датчик протечки, который реагирует на влагу, перекрывает воду и оповещает хозяина об аварии.

Электричество и газ

Перед отъездом следует отключить всю домашнюю технику от электросети и перекрыть кран подачи газа. Приборы, оставленные включенными, продолжают потреблять энергию, что может привести к значительным расходам. Если вы уезжаете на длительный срок, стоит разморозить холодильник и обесточить всю квартиру. Для безопасности рекомендуется установить датчики утечки газа и пожарную сигнализацию. Однако они не защитят от аварий, происходящих у соседей, поэтому стоит застраховать имущество.

Двери и окна

На время отсутствия стоит позаботиться о безопасности квартиры. Кражи чаще происходят в сезон отпусков — с июня по октябрь количество тревожных звонков увеличивается на 20%. Большинство проникновений происходит через взлом дверного замка, на окна приходится около 10% случаев. Преступники чаще всего выбирают квартиры в домах без консьержа, домофонов и камер наблюдения. Если вы часто уезжаете, стоит установить надежные двери с крепкими замками и сигнализацию. Муляж камеры наблюдения также может отпугнуть воров.

Документы

Важные бумаги могут пострадать в случае пожара или затопления. Восстановление документов — это долгий процесс. На время длительного отсутствия лучше всего хранить все важные документы в банковской ячейке. Это также касается ювелирных изделий, драгоценных камней и наличных денег.

Комнатные растения

Если в квартире есть цветы, требующие регулярного полива, можно попросить родственников позаботиться о них. Альтернативой может стать автоматическая система полива, которую можно сделать своими руками. Для этого достаточно взять бинты или полоски марли: один конец опустить в горшок, а другой — в таз с водой. Таким образом, растения будут получать влагу постепенно и не засохнут.

Питомцы

Питомца можно взять с собой в отпуск, но не забудьте заранее позаботиться о прививках и документах. В случае необходимости, кошку, собаку или шиншиллу можно оставить у друзей или в гостинице для животных. Для небольшого аквариума можно приобрести автоматическую кормушку, которая будет кормить рыб в строго отведенное время.

Уборка

Возвращаться приятно в чистую и уютную квартиру. Во время сборов выделите время на уборку. Грязная посуда может стать источником неприятного запаха и привлечь насекомых. Разберите холодильник и стол, выбросьте все скоропортящиеся продукты. Перестирайте несвежую одежду и постельное белье — после отпуска у вас и так будет достаточно вещей для стирки. И не забудьте вынести мусор!

