Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«С колясками приходится идти по дороге»: в Риге уже больше месяца регулярно перекрывают тротуар 0 147

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улица в процессе строительства
ФОТО: скриншот видео TV3

Жители Торнякалнса жалуются на опасную ситуацию возле стройки, где пешеходам с детьми и колясками приходится либо выходить на проезжую часть, либо делать большой обход. В Рижской думе утверждают, что перекрытие согласовано официально.

В рижском микрорайоне Торнякалнс уже больше месяца периодически перекрывают тротуар возле строительной площадки, из-за чего родители с колясками вынуждены идти по дороге или делать длинный обход. Об этом сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

В редакцию программы обратилась местная жительница Майя — мать двоих детей, которая ежедневно ходит этой дорогой в детский сад и обратно.

По ее словам, ситуация стала регулярной и вызывает чувство небезопасности.

«Пешеходам с колясками приходится идти посреди дороги или делать 10-минутный обходной путь», — рассказала женщина.

Когда съемочная группа Bez Tabu приехала на место, подъемник уже не блокировал тротуар, однако техника работала рядом — у строящегося многоквартирного дома на противоположной стороне улицы. Строители сообщили, что ограничения могут продолжаться еще около трех недель.

Особенно проблемной ситуацию делает то, что тротуар на другой стороне улицы также недоступен — там ведутся работы по строительству теплотрассы. В результате пешеходы фактически оказываются без безопасного маршрута.

В обществе Pilsēta cilvēkiem ситуацию назвали недопустимой. Представитель организации Карлис Крекис напомнил, что еще в 2019 году прокуратура уже обращала внимание Рижской думы на подобные проблемы.

«Все строится на надежде, что люди как-нибудь обойдут и как-нибудь повезет», — заявил он.

По его словам, особенно опасно это для родителей с детьми, пожилых людей и людей с ограниченной мобильностью.

В Рижской думе, однако, подчеркивают, что перекрытие тротуара согласовано официально. Представитель самоуправления Иева Грисле пояснила, что строительная компания заранее получила разрешение размещать тяжелую технику на тротуаре до двух раз в неделю на несколько часов. Жителям предлагают пользоваться обходным маршрутом длиной около 650 метров.

В думе также сообщили, что после завершения работ по строительству теплотрассы противоположный тротуар снова станет доступен для пешеходов.

Тема безопасности пешеходов возле строительных объектов в Риге обсуждается уже не первый год. Особенно остро проблему ощущают родители с колясками, велосипедисты и люди с инвалидностью, для которых даже временное перекрытие тротуара может серьезно осложнить передвижение по городу.

История в Торнякалнсе вновь показала, насколько уязвимыми в городской среде остаются пешеходы, когда строительные работы фактически лишают их безопасного маршрута.

×
Читайте нас также:
#Рига #строительство #прокуратура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди в летнем кафе Вецриги
Изображение к статье: Кабина самолета с картой стран Балтии
Изображение к статье: Дрон над лесом и телефон с предупреждением
Изображение к статье: Люди в Риге наслаждаются весенним солнцем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства
В мире
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж: Меркель, Кремль и переговорный стол по Украине
В мире
1
Изображение к статье: Литовский бункер
В мире
3
Изображение к статье: США раскрыли потери в войне с Ираном: за шесть недель потеряны 42 летательных аппарата
В мире
1
Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства
В мире
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео