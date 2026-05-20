Жители Торнякалнса жалуются на опасную ситуацию возле стройки, где пешеходам с детьми и колясками приходится либо выходить на проезжую часть, либо делать большой обход. В Рижской думе утверждают, что перекрытие согласовано официально.

В рижском микрорайоне Торнякалнс уже больше месяца периодически перекрывают тротуар возле строительной площадки, из-за чего родители с колясками вынуждены идти по дороге или делать длинный обход. Об этом сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

В редакцию программы обратилась местная жительница Майя — мать двоих детей, которая ежедневно ходит этой дорогой в детский сад и обратно.

По ее словам, ситуация стала регулярной и вызывает чувство небезопасности.

«Пешеходам с колясками приходится идти посреди дороги или делать 10-минутный обходной путь», — рассказала женщина.

Когда съемочная группа Bez Tabu приехала на место, подъемник уже не блокировал тротуар, однако техника работала рядом — у строящегося многоквартирного дома на противоположной стороне улицы. Строители сообщили, что ограничения могут продолжаться еще около трех недель.

Особенно проблемной ситуацию делает то, что тротуар на другой стороне улицы также недоступен — там ведутся работы по строительству теплотрассы. В результате пешеходы фактически оказываются без безопасного маршрута.

В обществе Pilsēta cilvēkiem ситуацию назвали недопустимой. Представитель организации Карлис Крекис напомнил, что еще в 2019 году прокуратура уже обращала внимание Рижской думы на подобные проблемы.

«Все строится на надежде, что люди как-нибудь обойдут и как-нибудь повезет», — заявил он.

По его словам, особенно опасно это для родителей с детьми, пожилых людей и людей с ограниченной мобильностью.

В Рижской думе, однако, подчеркивают, что перекрытие тротуара согласовано официально. Представитель самоуправления Иева Грисле пояснила, что строительная компания заранее получила разрешение размещать тяжелую технику на тротуаре до двух раз в неделю на несколько часов. Жителям предлагают пользоваться обходным маршрутом длиной около 650 метров.

В думе также сообщили, что после завершения работ по строительству теплотрассы противоположный тротуар снова станет доступен для пешеходов.

Тема безопасности пешеходов возле строительных объектов в Риге обсуждается уже не первый год. Особенно остро проблему ощущают родители с колясками, велосипедисты и люди с инвалидностью, для которых даже временное перекрытие тротуара может серьезно осложнить передвижение по городу.

История в Торнякалнсе вновь показала, насколько уязвимыми в городской среде остаются пешеходы, когда строительные работы фактически лишают их безопасного маршрута.