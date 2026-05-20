Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что лидер Китая Си Цзиньпин призовет главу Кремля Владимира Путина прекратить войну против Украины во время визита последнего в Пекин.

"Мы, конечно, связываем этот визит с надеждой, что президент Си также призовет президента Путина прекратить эту войну в Украине, которую он не может выиграть".

По словам Мерца, он не ожидает "фундаментального сдвига в стратегических отношениях между Россией и Китаем на данном этапе".

Владимир Путин и Си Цзиньпин 20 мая проведут переговоры, а вечером продолжат обсуждение в неформальной обстановке за чаепитием.

Как отмечает Bloomberg, китайский лидер уже во второй раз с начала года проводит дипломатические контакты с Трампом и Путиным практически подряд. В начале февраля Си Цзиньпин с разницей в несколько часов отдельно созвонился с президентом США и российским лидером.

По мнению редакции, предстоящие переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина вновь показывают, насколько ключевую роль Китай играет в мировой политике и вопросах международной безопасности. Несмотря на надежды Запада на возможное влияние Пекина на Москву, эксперты пока не ожидают серьезного изменения отношений между Россией и Китаем.