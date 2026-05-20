Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россия намеренно отклоняет украинские беспилотники в сторону стран Балтии и одновременно ведет информационную кампанию против Латвии, Литвы и Эстонии.

На фоне новых угроз со стороны России в адрес Латвии глава литовской дипломатии Кястутис Будрис выступил с резким заявлением о действиях Москвы в регионе.

По словам Будриса, Россия сознательно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран Балтии, а затем использует эти инциденты для информационного давления и клеветнических кампаний.

«Это очевидный акт отчаяния», — написал министр в соцсети X, комментируя ситуацию вокруг дронов и последних заявлений российских властей.

Заявление прозвучало после того, как Служба внешней разведки России заявила, что Украина якобы готовит удары по российской территории с баз в странах Балтии. В Москве также утверждали, что украинские подразделения уже находятся в Латвии.

Российская разведка перечислила несколько латвийских военных объектов, включая базы в Адажи, Селии, Лиелварде, Даугавпилсе и Екабпилсе. Одновременно прозвучали угрозы в адрес Латвии — в Москве заявили о «справедливом возмездии», несмотря на членство страны в НАТО.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал заявления России ложью и подчеркнул, что Латвия не позволяет использовать свою территорию для подготовки атак против других государств.

В Литве считают, что подобные заявления Москвы связаны не только с военной ситуацией, но и с попытками усилить давление на страны региона.

Председатель литовского Сейма Юозас Олякас заявил, что Россия, вероятно, пытается воспользоваться политической нестабильностью в Латвии и обсуждением проблем противовоздушной обороны.

По его словам, Кремль стремится отвлечь внимание от ситуации на фронте в Украине, где украинская армия всё активнее использует новые технологии и беспилотники для ударов по российской военной инфраструктуре.

Что важно: официальные представители стран Балтии и НАТО ранее уже объясняли появление украинских дронов в регионе воздействием российских систем радиоэлектронной борьбы. По их словам, беспилотники отклоняются от курса после попыток России подавить их сигналы.

На фоне участившихся инцидентов с дронами и сообщений о GPS-помехах страны Балтии всё чаще говорят о гибридных угрозах и необходимости усиления систем безопасности.

Советник президента Литвы Дейвидас Матуленис отметил, что риск гибридных атак в регионе существует постоянно, поэтому службы безопасности и союзники НАТО продолжают внимательно следить за ситуацией.

В последние недели тема дронов и воздушных угроз стала одной из ключевых в странах Балтии — особенно после инцидентов в Латвии, где беспилотники уже несколько раз падали или взрывались на территории страны.