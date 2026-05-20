Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что возможное сокращение американского военного присутствия в Европе было ожидаемым шагом со стороны Вашингтона. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Это было предсказуемо, что Соединенные Штаты могут вывести войска из Европы, поскольку Вашингтон все больше внимания уделяет Индо-Тихоокеанскому региону и Западному полушарию», — сказала Каллас во время дебатов в Европарламенте о сокращении присутствия американских войск в Европе.

Она напомнила, что Пентагон приостановил запланированное развертывание американских войск в Польше и Германии, добавив, что это вписывается в более широкую тенденцию политики США.

Европа должна взять ответственность на себя

Каллас призвала Европу взять на себя ответственность за собственную безопасность, в том числе увеличить расходы на оборону, заполнить пробелы в обороноспособности и увеличить производство вооружений. «Все это требует затрат, но сдерживать агрессию дешевле, чем вести войну», — сказала она.

Как сообщалось ранее, Генштаб Польши потерял сообщение США об отмене ротации и был застигнут врасплох. Об этом сообщало издание Politico со ссылкой на источники в Варшаве.

По мнению редакции, заявления Каи Каллас подтверждают, что Европа все серьезнее готовится к сценарию постепенного сокращения американского военного присутствия на континенте. На фоне глобального смещения приоритетов США в сторону Азии европейским странам, вероятно, придется быстрее наращивать собственные оборонные возможности и снижать зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности.