Европейский союз согласовал ратификацию торгового соглашения с США после нескольких месяцев споров и давления со стороны Вашингтона. Компромисс был достигнут буквально за несколько часов до риска нового витка торгового конфликта.

Представители Европарламента и стран Евросоюза в ночь на среду достигли соглашения о ратификации торговой сделки между ЕС и США, заключенной еще летом прошлого года.

Переговоры продолжались до поздней ночи и сопровождались острыми разногласиями внутри ЕС. Однако в итоге сторонам удалось найти компромисс и согласовать окончательный вариант документа.

Решение стало особенно важным после недавнего заявления президента США Дональда Трампа, который потребовал от Евросоюза завершить ратификацию до 4 июля. В противном случае Вашингтон пригрозил резко повысить импортные пошлины на европейские товары.

Торговое соглашение между ЕС и США было подписано в июле прошлого года. Оно предусматривает, что для большинства товаров из Евросоюза ставка импортной пошлины в США составит 15%.

Фактически речь идет о попытке стабилизировать торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками Запада после более чем года напряженных переговоров и угроз взаимных ограничений.

Чтобы добиться согласия всех стран ЕС, Европарламенту пришлось отказаться от части поправок к соглашению. Некоторые из них США сочли неприемлемыми.

При этом глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге заявил, что парламенту удалось добиться дополнительных механизмов защиты интересов ЕС.

По его словам, соглашение предусматривает возможность приостановки его действия, если США нарушат условия сделки. Также предусмотрен механизм мониторинга влияния соглашения на европейскую экономику и контроль со стороны Европарламента.

Что важно: для европейского бизнеса это соглашение означает большую предсказуемость. В последние месяцы компании в ЕС опасались новых американских тарифов, которые могли бы ударить по экспорту и промышленности.

Особенно активно за ратификацию выступала крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия. Там считали, что затягивание процесса усиливает неопределенность и мешает европейским предприятиям планировать инвестиции и поставки.

После достижения компромисса ЕС фактически выполнил одно из ключевых требований Вашингтона и снизил риск новой торговой конфронтации с США.

Теперь внимание будет сосредоточено на том, как соглашение заработает на практике и удастся ли сторонам избежать новых споров вокруг тарифов и условий торговли.