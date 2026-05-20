Шакира отбилась от многомиллионных налогов

Дата публикации: 20.05.2026
Испанский суд встал на сторону Шакирыa и отменил решение налоговой службы, требовавшей от певицы более 55 миллионов евро по делу о неуплаченных налогах за 2011 год. Суд пришел к выводу, что власти не смогли доказать налоговое резидентство артистки в Испании в тот период.

Суд Испании отменил решение налоговой службы, которая требовала от колумбийской певицы Шакиры (Шакира Изабель Мебарак Риполь) более € 55 млн неуплаченных в 2011 году налогов. Об этом сообщает портал El Pais со ссылкой на постановление суда.

«Национальный суд Испании удовлетворил обжалование певицей Шакирой постановления налогового агентства и Центрального административно-хозяйственного суда, касающегося подоходного налога и налога на имущество за 2011 год. Суд отменил налоговые начисления и штрафы, сумма спора по которым превышала € 55 млн», — цитирует издание решение суда.

Суд счел, что налоговая служба не доказала факт того, что в 2011 году центр экономических и семейных связей звезды находился в Испании. При этом суд подчеркнул, что в данном решении речь идет именно о данном периоде — только 2011 год.

Уточняется, что налоговой службе не удалось доказать, что Шакира провела в Испании в том году 183 дня для признания певицы налоговым резидентом. Согласно выводам суда, Шакира в 2011 году провела в Испании только 163 дня.

Это только один из многочисленных налоговых споров певицы с Испанией, ряд из которых продолжаются до настоящего момента.

По мнению редакции, это решение стало важной победой Шакиры в затянувшемся противостоянии с испанскими налоговыми органами. Однако многочисленные финансовые споры певицы с властями Испании еще далеки от завершения, а дело продолжает оставаться одним из самых громких налоговых конфликтов в мире шоу-бизнеса.

Автор - Светлана Тихомирова
