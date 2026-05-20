Развитие искусственного интеллекта всё сильнее влияет на отношение людей к своей работе. Новый опрос в Эстонии показал, что почти каждый четвертый сотрудник считает вероятным, что в ближайшие годы ему придется осваивать новую профессию.

Искусственный интеллект перестает быть абстрактной технологией и всё заметнее влияет на рынок труда. Согласно опросу портала CVKeskus.ee и Агентства информации об окладах, многие работники уже ожидают серьезных изменений в своей профессии.

В исследовании приняли участие более 5600 человек. 43% респондентов считают, что их работа в ближайшие годы существенно изменится из-за развития ИИ, а почти каждый четвертый допускает необходимость полной переквалификации.

Сильнее всего тревогу испытывают сотрудники банковской сферы. Среди них 41% полагают, что в течение пяти лет им может понадобиться новая специальность.

Высокий уровень беспокойства также зафиксирован среди работников маркетинга и коммуникаций, офисных сотрудников, IT-специалистов, финансистов, а также представителей искусства, культуры и журналистики.

Фактически речь идет прежде всего о профессиях, связанных с обработкой информации, текстами, анализом данных и работой за компьютером — именно там ИИ развивается быстрее всего.

При этом работники сфер, где требуется физическое присутствие или постоянный контакт с людьми, чувствуют угрозу значительно меньше. Например, среди сотрудников клининга серьезных изменений ожидают лишь 8% опрошенных, а среди работников сельского хозяйства — 18%.

Что важно: люди боятся не столько «роботов», сколько постепенного изменения привычной работы. Во многих случаях ИИ уже берет на себя рутинные задачи, ускоряет обработку информации и помогает создавать контент.

При этом отношение к искусственному интеллекту нельзя назвать исключительно негативным. Многие сотрудники признают, что новые технологии помогают работать быстрее и эффективнее.

61% работников, которые уже используют ИИ, заявили, что благодаря ему приобрели новые навыки и знания. Еще 41% отметили, что работа стала интереснее.

Однако есть и обратная сторона. Каждый десятый участник опроса сообщил, что использование ИИ увеличило стресс и нагрузку на работе.

Всё чаще сотрудники ждут от работодателей не только внедрения новых технологий, но и обучения работе с ними. Каждый четвертый респондент признался, что ему не хватает навыков для полноценного использования искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают, что главным преимуществом на рынке труда становится способность быстро адаптироваться к новым инструментам. Всё больше ценится не просто профессия сама по себе, а умение сочетать человеческие навыки с возможностями технологий.

Еще несколько лет назад искусственный интеллект воспринимался в основном как инструмент для IT-сектора. Сейчас же он активно проникает в маркетинг, административную работу, обслуживание клиентов и многие другие сферы.

Судя по результатам опроса, сотрудники уже начинают воспринимать эти изменения как новую реальность, а не как далекое будущее.