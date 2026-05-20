США и Иран продолжают готовиться к возможной новой эскалации конфликта, несмотря на заявления Дональда Трампа о шансах на мирное соглашение. Главным препятствием для переговоров остается вопрос иранской ядерной программы и обогащенного урана.

Несмотря на то, что американский президент говорит о том, что у стран есть «хорошие шансы» на достижение мирного соглашения, оба государства готовят войска на случай новых ударов. Как и прежде, основным нерешенным пунктом для урегулирования конфликта остается обогащенный уран в Иране.

Иран готовится к возможным ударам со стороны США

Тегеран подготовил новый план на случай повторения атаки США. Об этом сообщил иранский военный источник, комментируя возможную повторную атаку на Иран.

«Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности у нас нет каких-либо проблем», — рассказал иранский военный.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные возобновят удары по Ирану. Однако позже он отложил на неделю начало боевых действий. Как пояснил глава Белого дома, он готов дать еще один шанс Тегерану на урегулирование конфликта мирным путем.

«Я говорю: два или три дня. Возможно, пятница, суббота, воскресенье. Возможно, начало следующей недели. Ограниченный промежуток времени. Потому что они не могут обладать ядерным оружием», — уточнил он, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.

Как отметил Трамп, представители Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и ряда других стран ведут прямые контакты как с американской стороной, так и с Ираном. По его словам, есть «хорошие шансы» для достижения мира.

«Шансы на то, что они смогут добиться чего-то, кажутся очень хорошими», — сказал он.

Цены на нефть начали падать

После заявления Трампа о том, что он временно откладывает возобновление ударов по Ирану, цена на нефть начала снижаться. Так, во вторник, 19 мая, стоимость черного золота опустилась на 2% — свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:33 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,03% относительно предыдущего закрытия — до 109,82 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 1,59% — до 102,72 доллара.

По мнению редакции, ситуация вокруг Ирана остается крайне нестабильной: дипломатические контакты продолжаются параллельно с подготовкой к возможным ударам. Даже временное снижение напряженности уже влияет на мировые нефтяные рынки, однако любой новый виток конфликта способен вновь спровоцировать резкий рост цен и усилить нестабильность на Ближнем Востоке.