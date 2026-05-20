Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США назвали сроки нападения Китая на Тайвань - СМИ 0 387

В мире
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США назвали сроки нападения Китая на Тайвань - СМИ

Советники Дональда Трампа считают, что Китай может предпринять попытку силового захвата Тайваня в течение ближайших пяти лет. Главной угрозой в Вашингтоне называют критическую зависимость США от тайваньской компании TSMC, производящей передовые полупроводники для мировой экономики и американских технологий.

Советники президента США Дональда Трампа считают, что Китай может напасть на Тайвань в течение 5 лет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Соответствующие выводы советники американского лидера сделали после майского саммита в Пекине 14-15 мая.

По их словам, Пекин больше не считает себя страной, догоняющей других. Теперь они видят себя равными Соединённым Штатам.

"Си Цзиньпин сигнализировал, что Китай больше не считает себя растущей державой, а равной Соединённым Штатам. И он пытается сказать, что Тайвань принадлежит Китаю", - подчеркнул один из собеседников СМИ.

Тайваньский вопрос — не просто спор за территорию. Это борьба за лидерство в будущем из-за серьёзной уязвимости Штатов в области компьютерных технологий, подчёркивают аналитики.

Соединённые Штаты критически зависят от компании TSMC. Именно она производит самые современные чипы, которые используют повсеместно. Цепочки поставок полупроводников держатся на Тайване, и если остров заблокируют, экономика США остановится, ведь строить заводы дома — долго.

Советник Трампа определяет, что сейчас нет "реального способа для нас стать самодостаточными в ближайшее время".

  • Военный шаг Китая спровоцирует цепную реакцию:

  • Полная остановка производства передовых микросхем.

  • Обвал фондового рынка США из-за падения техгигантов.

  • Кризис в сфере искусственного интеллекта и оборонных разработок.

  • Разрыв глобальных логистических маршрутов.

В политических кругах Трампа считают Тайвань наибольшим риском.

Саммит в Пекине не принес стабильности, а наоборот, он подсветил масштаб опасности, подытоживается в материале.

Как известно, Трамп предупредил Тайвань от провозглашения независимости, а перед этим Си Цзиньпин заявил, что между Пекином и Вашингтоном может возникнуть конфликт из-за Тайваня.

По мнению редакции, тайваньский вопрос давно вышел за рамки территориального спора между Китаем и Тайванем. Сегодня речь идет о глобальном технологическом лидерстве, стабильности мировых рынков и будущем индустрии искусственного интеллекта. Любой серьезный кризис вокруг Тайваня способен спровоцировать масштабные экономические и политические последствия далеко за пределами Азии.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Флаги ЕС
Изображение к статье: Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном
Изображение к статье: Как рядовые американцы борются в растущими ценами на бензин в США
Изображение к статье: Военная карта Европы с солдатом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!
Изображение к статье: Германия надеется, что Китай подтолкнет Россию к завершению войны
В мире
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Lifenews
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве
Бизнес
Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео