Советники Дональда Трампа считают, что Китай может предпринять попытку силового захвата Тайваня в течение ближайших пяти лет. Главной угрозой в Вашингтоне называют критическую зависимость США от тайваньской компании TSMC, производящей передовые полупроводники для мировой экономики и американских технологий.

Соответствующие выводы советники американского лидера сделали после майского саммита в Пекине 14-15 мая.

По их словам, Пекин больше не считает себя страной, догоняющей других. Теперь они видят себя равными Соединённым Штатам.

"Си Цзиньпин сигнализировал, что Китай больше не считает себя растущей державой, а равной Соединённым Штатам. И он пытается сказать, что Тайвань принадлежит Китаю", - подчеркнул один из собеседников СМИ.

Тайваньский вопрос — не просто спор за территорию. Это борьба за лидерство в будущем из-за серьёзной уязвимости Штатов в области компьютерных технологий, подчёркивают аналитики.

Соединённые Штаты критически зависят от компании TSMC. Именно она производит самые современные чипы, которые используют повсеместно. Цепочки поставок полупроводников держатся на Тайване, и если остров заблокируют, экономика США остановится, ведь строить заводы дома — долго.

Советник Трампа определяет, что сейчас нет "реального способа для нас стать самодостаточными в ближайшее время".

Военный шаг Китая спровоцирует цепную реакцию:

Полная остановка производства передовых микросхем.

Обвал фондового рынка США из-за падения техгигантов.

Кризис в сфере искусственного интеллекта и оборонных разработок.

Разрыв глобальных логистических маршрутов.

В политических кругах Трампа считают Тайвань наибольшим риском.

Саммит в Пекине не принес стабильности, а наоборот, он подсветил масштаб опасности, подытоживается в материале.

Как известно, Трамп предупредил Тайвань от провозглашения независимости, а перед этим Си Цзиньпин заявил, что между Пекином и Вашингтоном может возникнуть конфликт из-за Тайваня.

По мнению редакции, тайваньский вопрос давно вышел за рамки территориального спора между Китаем и Тайванем. Сегодня речь идет о глобальном технологическом лидерстве, стабильности мировых рынков и будущем индустрии искусственного интеллекта. Любой серьезный кризис вокруг Тайваня способен спровоцировать масштабные экономические и политические последствия далеко за пределами Азии.