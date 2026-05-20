Советники Дональда Трампа считают, что Китай может предпринять попытку силового захвата Тайваня в течение ближайших пяти лет. Главной угрозой в Вашингтоне называют критическую зависимость США от тайваньской компании TSMC, производящей передовые полупроводники для мировой экономики и американских технологий.
Советники президента США Дональда Трампа считают, что Китай может напасть на Тайвань в течение 5 лет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.
Соответствующие выводы советники американского лидера сделали после майского саммита в Пекине 14-15 мая.
По их словам, Пекин больше не считает себя страной, догоняющей других. Теперь они видят себя равными Соединённым Штатам.
"Си Цзиньпин сигнализировал, что Китай больше не считает себя растущей державой, а равной Соединённым Штатам. И он пытается сказать, что Тайвань принадлежит Китаю", - подчеркнул один из собеседников СМИ.
Тайваньский вопрос — не просто спор за территорию. Это борьба за лидерство в будущем из-за серьёзной уязвимости Штатов в области компьютерных технологий, подчёркивают аналитики.
Соединённые Штаты критически зависят от компании TSMC. Именно она производит самые современные чипы, которые используют повсеместно. Цепочки поставок полупроводников держатся на Тайване, и если остров заблокируют, экономика США остановится, ведь строить заводы дома — долго.
Советник Трампа определяет, что сейчас нет "реального способа для нас стать самодостаточными в ближайшее время".
Военный шаг Китая спровоцирует цепную реакцию:
Полная остановка производства передовых микросхем.
Обвал фондового рынка США из-за падения техгигантов.
Кризис в сфере искусственного интеллекта и оборонных разработок.
Разрыв глобальных логистических маршрутов.
В политических кругах Трампа считают Тайвань наибольшим риском.
Саммит в Пекине не принес стабильности, а наоборот, он подсветил масштаб опасности, подытоживается в материале.
Как известно, Трамп предупредил Тайвань от провозглашения независимости, а перед этим Си Цзиньпин заявил, что между Пекином и Вашингтоном может возникнуть конфликт из-за Тайваня.
По мнению редакции, тайваньский вопрос давно вышел за рамки территориального спора между Китаем и Тайванем. Сегодня речь идет о глобальном технологическом лидерстве, стабильности мировых рынков и будущем индустрии искусственного интеллекта. Любой серьезный кризис вокруг Тайваня способен спровоцировать масштабные экономические и политические последствия далеко за пределами Азии.
