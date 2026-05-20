Секрет пышной яичницы: один простой ингредиент 0 206

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секрет пышной яичницы: один простой ингредиент

Утром у человека часто не хватает времени на приготовление завтрака.

 

Ведь нужно успеть сделать гигиенические процедуры и подготовиться к работе.

Поэтому у многих людей первый приём пищи состоит из простого блюда. Чаще всего это яичница.

Приготовить её несложно: достаточно разбить яйцо или вылить яичную массу на сковороду с маслом, накрыть крышкой и подождать несколько минут.

В результате получается блюдо, которое дарит заряд энергии в начале дня.

Однако яичница-болтунья часто выходит слишком плоской. Это происходит потому, что многие не знают о важном дополнительном ингредиенте.

Что добавить в яичную массу

При приготовлении болтуньи кулинары-любители обычно ограничиваются взбиванием сырых яиц вилкой или венчиком, а затем добавляют соль в массу.

Но перед взбиванием в яичную массу нужно добавить пару ложек холодной воды.

Соль следует добавлять только после того, как яйца с водой станут однородной смесью.

После этого жидкость можно вылить на сковороду. Вскоре получится невероятно пышная и вкусная яичница, которая станет идеальным завтраком.

