Основатель сети ресторанов быстрого питания LIDO Гунарс Кирсонс заявил, что латышам необходимо повышать собственную самооценку и уверенность в себе. По его мнению, только так Латвия сможет достичь уровня таких стран, как Швейцария, и перестанет постоянно возвращаться к вопросам языка и национальности. Этим предприниматель поделился в программе «Акцент» на YouTube.

Его родители во времена СССР были высланы в Сибирь, где он сам впоследствии и родился. Несмотря на пережитое, отец, по словам бизнесмена, никогда не воспитывал в нём неприязнь к русским.

Предприниматель вспоминает, что отец всегда говорил ему о важности взаимопонимания и уважения. Тот считал, что у русского человека есть чувство чести, и именно поэтому предпочитал строить бизнес с русскими. При этом Кирсонс отметил, что современные реалии, по его мнению, уже сильно отличаются от прежних представлений о чести.

Он также подчеркнул, что отец учил его прежде всего видеть в людях человека, а не национальность. Однако, по мнению Кирсонса, тема отношений между народами в Латвии со временем стала слишком политизированной из-за исторических травм и событий прошлого.

Говоря о будущем страны, предприниматель выразил опасение, что латыши могут и дальше покидать Латвию в поисках лучшей жизни за границей. В качестве примера он привёл ситуацию со своим сыном, которому не позволил переехать в Испанию вслед за девушкой, поскольку считает, что молодёжь должна оставаться и развивать собственную страну.

"Я сказал ему - ты мужик или не мужик? Только в Латвии. А иначе мы тут все разбежимся и через 200 лет, что здесь будет?", - размышляет Кирсонс.