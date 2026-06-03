Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Стрелялись за честь» - Кирсонс рассказал, что что его сосланный в Сибирь отец хвалил русских 2 713

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2026
YouTube
Изображение к статье: Гунарс Кирсонс

Основатель сети ресторанов быстрого питания LIDO Гунарс Кирсонс заявил, что латышам необходимо повышать собственную самооценку и уверенность в себе. По его мнению, только так Латвия сможет достичь уровня таких стран, как Швейцария, и перестанет постоянно возвращаться к вопросам языка и национальности. Этим предприниматель поделился в программе «Акцент» на YouTube.

Его родители во времена СССР были высланы в Сибирь, где он сам впоследствии и родился. Несмотря на пережитое, отец, по словам бизнесмена, никогда не воспитывал в нём неприязнь к русским.

Предприниматель вспоминает, что отец всегда говорил ему о важности взаимопонимания и уважения. Тот считал, что у русского человека есть чувство чести, и именно поэтому предпочитал строить бизнес с русскими. При этом Кирсонс отметил, что современные реалии, по его мнению, уже сильно отличаются от прежних представлений о чести.

Он также подчеркнул, что отец учил его прежде всего видеть в людях человека, а не национальность. Однако, по мнению Кирсонса, тема отношений между народами в Латвии со временем стала слишком политизированной из-за исторических травм и событий прошлого.

Говоря о будущем страны, предприниматель выразил опасение, что латыши могут и дальше покидать Латвию в поисках лучшей жизни за границей. В качестве примера он привёл ситуацию со своим сыном, которому не позволил переехать в Испанию вслед за девушкой, поскольку считает, что молодёжь должна оставаться и развивать собственную страну.

"Я сказал ему - ты мужик или не мужик? Только в Латвии. А иначе мы тут все разбежимся и через 200 лет, что здесь будет?", - размышляет Кирсонс.

×
Читайте нас также:
#Латвия #эмиграция #бизнес #русские #самооценка
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лотки с клубникой
Изображение к статье: Вокзал
Изображение к статье: Участники праздника в Мадоне
Изображение к статье: Ассенизаторская машина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: продуктовые корзины в магазине
Бизнес
Изображение к статье: Древние пивовары знали свое дело. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из мультфильма "Игрушки"
ЧП и криминал
Изображение к статье: Биологи выяснили, зачем древнему жирафу была нужна длинная шея
Люблю!
Изображение к статье: Район давно стал именем нарицательным. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Здание "Латвийской почты"
Наша Латвия
1
Изображение к статье: продуктовые корзины в магазине
Бизнес
Изображение к статье: Древние пивовары знали свое дело. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из мультфильма "Игрушки"
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео