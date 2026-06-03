"Люди помнят старые цены, поэтому кажется, что они не меняются или продукты становятся дороже, но на самом деле это не так — рассказал s передаче TV24 президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич и обещает, что скоро у жителей появится возможность покупать продукты еще дешевле.

"Сейчас в продовольствии есть положительные сигналы - почти на все товары, такие как хлеб, мука цена упала на 10%, молока - на 15%, сыра — 20%, цены на яйца упали на 15%, цены на свинину, правда, упали очень незначительно — всего на 5%, а вот на говядину — на 30-40%. Овечка не упала в цене, но она малопопулярна", - пояснил Данусевич и продолжил перечислять продуктовую корзину: — Если смотреть на овощи, то цена на помидоры на 20% упала, на капусту — на 50%, только на картофель она поднялась ".

Данусевич также рассказал, что хорошая новость в том, что благодаря снижению НДС с 1 июля подешевеет еще несколько продуктов, то есть это коснется куриного мяса, хлебобулочных изделий, кроме булочек, яиц и еще нескольких продуктов. Но, как подчеркивает Данусевич:" Те, кто будет покупать свежие продукты, это почувствуют, а на переработанные продукты это не коснется. Например, если человек купит свежую курицу, то НДС будет снижен, а если куриные сосиски или колбасу, то на этот продукт не будет сниженного НДС».