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Что подешевеет через месяц? Глава ассоциации торговцев рассказал 0 39

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На снимке - хлеб и бананы

Хлеб и бананы

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич: "Те, кто будут покупать свежие продукты, это почувтствуют!"

"Люди помнят старые цены, поэтому кажется, что они не меняются или продукты становятся дороже, но на самом деле это не так — рассказал s передаче TV24 президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич и обещает, что скоро у жителей появится возможность покупать продукты еще дешевле.

"Сейчас в продовольствии есть положительные сигналы - почти на все товары, такие как хлеб, мука цена упала на 10%, молока - на 15%, сыра — 20%, цены на яйца упали на 15%, цены на свинину, правда, упали очень незначительно — всего на 5%, а вот на говядину — на 30-40%. Овечка не упала в цене, но она малопопулярна", - пояснил Данусевич и продолжил перечислять продуктовую корзину: — Если смотреть на овощи, то цена на помидоры на 20% упала, на капусту — на 50%, только на картофель она поднялась ".

Данусевич также рассказал, что хорошая новость в том, что благодаря снижению НДС с 1 июля подешевеет еще несколько продуктов, то есть это коснется куриного мяса, хлебобулочных изделий, кроме булочек, яиц и еще нескольких продуктов. Но, как подчеркивает Данусевич:" Те, кто будет покупать свежие продукты, это почувствуют, а на переработанные продукты это не коснется. Например, если человек купит свежую курицу, то НДС будет снижен, а если куриные сосиски или колбасу, то на этот продукт не будет сниженного НДС».

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#цены #торговля #Латвия #инфляция #продукты #питание #НДС #экономика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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