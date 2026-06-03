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Если едете в Елгаву или Лиепаю: в июне поезда будут ходить по изменённому расписанию 0 22

Наша Латвия
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вокзал
ФОТО: LETA

С 9 по 20 июня пассажирам поездов на направлении Елгава придётся внимательнее проверять расписание. Из-за ремонтных работ на железной дороге время отправления и прибытия ряда рейсов будет меняться несколько раз.

В июне на железнодорожной линии Рига–Елгава запланированы масштабные изменения в расписании движения поездов. Как сообщили в компании Vivi, корректировки связаны с ремонтными работами, которые проводит Latvijas dzelzceļš.

Изменения затронут не только электропоезда, курсирующие между Ригой и Елгавой, но и дизельные поезда, следующие в Лиепаю и обратно.

Первый этап изменений начнётся уже 9 июня и продлится до 10 июня. В эти дни будут скорректированы время отправления и прибытия отдельных дизельных поездов. Например, поезд из Лиепаи, отправляющийся в 4:57 утра, будет прибывать в Ригу примерно на десять минут позже обычного.

После 11 июня пассажиров ждёт ещё несколько волн изменений. Новые корректировки расписания запланированы на 11, 12, 15, 17, 18, 19 и 20 июня. Это означает, что в течение почти двух недель привычное расписание может меняться несколько раз.

Особое внимание стоит обратить пассажирам, которые пользуются ранними утренними или поздними вечерними рейсами.

17, 18 и 19 июня последний вечерний поезд из Риги в Елгаву будет обслуживаться дизельным составом вместо электропоезда. Аналогично 18, 19 и 20 июня первый утренний рейс из Елгавы также выполнит дизельный поезд.

При этом время в пути увеличится.

Вечерний рейс будет отправляться из Риги по обычному графику в 23:35, но прибывать в Елгаву примерно на 14 минут позже. Утренний поезд из Елгавы отправится в 4:44, что на пять минут позже обычного, а в Ригу прибудет примерно на 18 минут позже привычного времени.

Для пассажиров это означает, что перед поездкой лучше не полагаться на сохранённые расписания или привычное время отправления.

В Vivi рекомендуют проверять актуальное расписание перед каждой поездкой, особенно в период проведения ремонтных работ.

После завершения работ движение поездов должно вернуться к обычному графику.

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#поезда #железная дорога #Латвия #транспорт #пассажиры
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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