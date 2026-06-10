Палата представителей США одобрила выделение 70 миллиардов долларов на финансирование иммиграционной политики Дональда Трампа. Средства предназначены для работы Иммиграционной и таможенной полиции и Пограничной службы до конца его президентского срока.

Президент США Дональд Трамп добился одной из крупнейших политических побед в сфере миграционной политики после того, как Палата представителей Конгресса одобрила масштабный пакет финансирования на сумму 70 миллиардов долларов.

Законопроект поддержали 214 конгрессменов, тогда как против проголосовали 212. Ранее документ уже получил одобрение Сената, поэтому теперь для вступления в силу требуется только подпись президента.

Основная часть средств будет направлена на финансирование деятельности Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и Пограничной службы.

Администрация Трампа считает усиление контроля над нелегальной миграцией одним из ключевых направлений своей политики. Дополнительное финансирование позволит расширить возможности федеральных служб по контролю границ, задержанию нелегальных мигрантов и проведению иммиграционных операций.

Голосование стало кульминацией продолжительного политического противостояния между республиканцами и демократами.

В начале года вопрос финансирования миграционной политики привёл к серьёзным разногласиям в Вашингтоне. Демократы требовали ограничить полномочия федеральных структур при проведении операций против нелегальных мигрантов и увязать финансирование с дополнительными гарантиями защиты прав мигрантов.

Республиканцы отказались поддержать такие условия и воспользовались специальной процедурой принятия бюджета, которая позволила провести законопроект без поддержки оппозиции.

Для Трампа этот пакет имеет не только практическое, но и политическое значение. Борьба с нелегальной миграцией остаётся одной из центральных тем его президентства и одним из главных обещаний своим сторонникам.

Что важно понимать: речь идёт не о разовом финансировании отдельных операций, а о долгосрочном обеспечении работы ключевых миграционных ведомств до завершения нынешнего президентского срока. Ожидается, что Трамп подпишет закон в ближайшее время, после чего средства станут доступны федеральным службам.

Таким образом, администрация президента получит значительные дополнительные ресурсы для реализации одной из самых жёстких миграционных программ в современной истории США.