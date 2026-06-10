Пожар в частном доме в Саласпилсском крае сделал второй этаж непригодным для проживания и нанёс ущерб остальной части здания. Теперь владельцы ожидают результатов экспертизы и решения страховой компании о возмещении убытков.

Возгорание произошло около 13:30 в одном из частных домов в районе садовых участков и частной застройки. Первым огонь заметил хозяин дома.

По его словам, пожар начался на втором этаже и очень быстро начал распространяться. Осознав, что самостоятельно справиться с пламенем не удастся, мужчина вызвал спасателей и вместе с находившимся дома подростком попытался сдержать огонь до их прибытия.

«Там уже всё очень сильно горело. Мы тушили водой и огнетушителями. Когда наши закончились, соседи принесли свои. Нам удалось немного задержать распространение огня, поэтому он не перекинулся на другие комнаты», — рассказал хозяин дома передаче Degpunktā (ТВ3).

Во время борьбы с пожаром мужчина надышался дымом. После прибытия экстренных служб ему потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу.

На место происшествия прибыли три расчёта Государственной пожарно-спасательной службы. Ликвидация пожара заняла около двух часов.

По информации ГПСС, к моменту прибытия спасателей на втором этаже горели бытовые вещи в спальне на площади около 10 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека, один из которых пострадал.

Хотя пожар удалось локализовать в пределах одной комнаты, последствия оказались серьёзными. Второй этаж сильно пострадал от огня и копоти, а повреждения от воды во время тушения затронули и помещения первого этажа.

Хозяйка дома признала, что жить на втором этаже сейчас невозможно. Во дворе уже сложены повреждённые огнём вещи, а одна из комнат практически полностью выгорела.

Одним из важных обстоятельств для семьи стало наличие страхования недвижимости. Владельцы надеются, что страховая компания поможет покрыть значительную часть расходов на восстановление дома.

Точная причина возгорания пока не установлена. Её предстоит определить экспертам. Среди возможных версий рассматривается неисправность электрического устройства, которое могло находиться на зарядке в момент возникновения пожара.

Подобные случаи регулярно напоминают о рисках, связанных с оставленными без присмотра электроприборами и зарядными устройствами, особенно в жилых помещениях.

Теперь дальнейшая судьба дома будет зависеть от результатов экспертизы и объёма страхового возмещения.