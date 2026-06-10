Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник на неделю отложила рассмотрение предложения о поправках к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, торгующих с Россией и Беларусью.

Ранее комиссия выразила концептуальную поддержку этому предложению, а также поддержала продвижение поправок к закону в срочном порядке.

Председатель комиссии Раймондс Бергманис ("Объединенный список") в среду заявил, что необходимо дать новому правительству возможность ознакомиться с ранее направленным комиссией письмом по этому вопросу.

На заседании депутаты выразили обеспокоенность формулировкой предложения, указав, что предприятия потенциально могут обойти регулирование, направив товарные потоки через Литву или Эстонию.

В свою очередь юридическое бюро Сейма указало на возможные юридические риски, поскольку публикация данных о предприятиях может быть воспринята как публичное порицание, хотя они действуют законно и соблюдают нормативные акты.

Юридическое бюро пояснило, что предприятия могут подать в суд на государство, указав, что публикация нанесла ущерб их репутации и снизила оборот.

В свою очередь, Министерство финансов призвало комиссию дождаться ответа Европейской комиссии, поскольку, согласно регламенту о защите данных, соответствующие данные являются конфиденциальными и необходимо разъяснение о возможностях их публикации.

Служба государственных доходов (СГД) высказала возражения против предложения, поскольку оно предусматривает, что список будет публиковать СГД, хотя данные обобщает Центральное статистическое управление, используя информацию от нескольких учреждений, в том числе от СГД.

Ппоправки, предусматривающие публикацию данных о латвийских предприятиях, торгующих с Россией и Беларусью, подали депутаты "Нового Единства"). Такое же предложение ранее подало находившееся тогда еще в оппозиции, а теперь работающее в правительстве Национальное объединение.