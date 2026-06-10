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Что будет, если Россия подаст в суд на Евросоюз? Эгил Левитс объяснил возможные последствия 1 115

Политика
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эгил Левитс

Россия может попытаться оспорить санкции и поддержку Украины через международные судебные инстанции, однако изменить позицию Запада таким способом не удастся. Такое мнение высказал бывший президент Латвии Эгил Левитс, комментируя возможные юридические шаги Москвы против стран Евросоюза.

В эфире TV24 Эгил Левитс заявил, что так называемая «юридическая война» стала одним из инструментов современной международной политики, пишет nra.lv. По его словам, речь идёт о попытках использовать судебные и правовые механизмы не столько для достижения реального результата, сколько для формирования общественного мнения и продвижения политических нарративов.

Левитс отметил, что Россия теоретически может обратиться в международные судебные инстанции с исками против Европейский союз или отдельных стран-членов ЕС. Поводом могут стать введённые санкции, замороженные активы или военная и финансовая помощь Украине.

По мнению бывшего президента, подобные процессы способны создать информационный эффект, прежде всего внутри самой России.

«Это оказывает пропагандистский эффект прежде всего на жителей России, но также может повлиять на некоторые неискушённые умы в западном обществе», — считает Левитс.

Он напомнил, что ключевой международно-правовой контекст нынешнего конфликта связан с вооружённым нападением России на Украину.

С точки зрения международного права именно агрессия против другого государства является одним из наиболее тяжёлых нарушений международных норм. Поэтому введение санкций и другие ограничительные меры со стороны западных стран, по мнению Левитса, являются законной реакцией на эти действия.

При этом бывший президент не считает, что Россия сможет добиться существенных успехов в подобных судебных разбирательствах. Однако сами процессы могут продолжаться годами. Международные суды нередко рассматривают дела в течение одного, двух или даже трёх лет, а иногда и дольше.

По словам Левитса, именно длительность таких разбирательств может представлять интерес для российской стороны, поскольку всё это время судебный процесс можно использовать как дополнительный информационный и пропагандистский инструмент.

Он убеждён, что на политическую позицию западных стран это не окажет влияния, однако может использоваться для оправдания действий России перед собственной аудиторией.

Таким образом, по оценке Левитса, потенциальные иски против ЕС могут иметь скорее политическое и информационное значение, чем реальные юридические последствия для санкционной политики Запада.

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#пропаганда #Украина #санкции #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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