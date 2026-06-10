Для большинства людей авиаперелеты проходят без серьезных последствий, однако для некоторых пассажиров полет может стать серьезным испытанием для организма. Терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, при каких заболеваниях и состояниях врачи рекомендуют отказаться от путешествия на самолете или заранее проконсультироваться со специалистом.

Возможно, для кого-то перелет на самолете — привычная часть жизни. Однако для организма такие путешествия все же являются нагрузкой. Пониженное давление, сухой воздух и более низкое содержание кислорода могут повлиять на самочувствие даже здорового человека, а при наличии хронических заболеваний риски значительно возрастают.

Конечно, не до каждого места отдыха можно добраться поездом или автомобилем. Однако при выборе направления путешествия и способа передвижения важно учитывать состояние собственного здоровья.

Кому стоит отказаться от перелета

По словам врача-терапевта и профпатолога Светланы Бурнацкой, на борту самолета человек оказывается в непривычных условиях.

«На борту самолета человек оказывается в непривычных условиях: пониженное давление, сухой воздух и сниженное содержание кислорода. Для здоровых людей это чаще всего проходит незаметно, но при определенных состояниях может стать серьезной нагрузкой на организм и привести к осложнениям», — объясняет специалист.

Особенно осторожными должны быть люди, недавно перенесшие инфаркт или инсульт. После таких состояний врачи обычно рекомендуют воздержаться от перелетов в течение нескольких недель, а иногда и дольше — в зависимости от индивидуальных особенностей восстановления.

Повышенного внимания требуют и тяжелые хронические заболевания. Неконтролируемая артериальная гипертензия, заболевания сосудов, тромбозы и выраженный варикоз могут значительно увеличить риск осложнений во время полета.

Людям, которым необходима постоянная медицинская поддержка, например процедуры гемодиализа или кислородная терапия, следует заранее проконсультироваться с врачом и уведомить авиакомпанию о своем состоянии.

После операций и при ЛОР-заболеваниях

Осторожность необходима и в первые недели после хирургических вмешательств. В этот период сохраняется риск осложнений, а перелет может дополнительно нагрузить организм и замедлить восстановление.

Кроме того, даже относительно обычные заболевания уха, горла и носа способны доставить серьезный дискомфорт.

«Не такими безобидными оказываются и обычные заболевания уха, горла или носа: из-за перепадов давления они могут вызвать сильную боль и ухудшить самочувствие», — предупреждает Бурнацкая.

Инфекции и беременность

Отдельную группу составляют инфекционные заболевания. При симптомах гриппа, ветряной оспы и других заразных болезней пассажира могут не допустить к полету, поскольку в замкнутом пространстве самолета инфекции распространяются особенно быстро.

Существуют ограничения и для беременных женщин. После 35–36-й недели беременности авиакомпании часто отказывают в посадке на борт, а при многоплодной беременности ограничения могут вводиться еще раньше. На более ранних сроках будущей маме может потребоваться медицинская справка.

Неочевидные факторы риска

Иногда опасность скрывается в ситуациях, которые не кажутся серьезными. Например, после дайвинга организму требуется время для восстановления, и перелет сразу после погружений может быть нежелателен.

Также хуже переносят полеты люди с выраженной усталостью, тревожными расстройствами и склонностью к паническим атакам.

По словам врача, формально решение о допуске пассажира на рейс принимает авиакомпания. Если у сотрудников возникают сомнения относительно состояния здоровья человека, ему могут отказать в посадке. Поэтому медицинская справка нередко становится важным документом, подтверждающим возможность безопасного перелета.

Большинство людей спокойно переносят авиаперелеты, однако при некоторых заболеваниях и состояниях полет может представлять серьезную угрозу для здоровья. Если есть сомнения, недавно перенесенное заболевание, операция или обострение хронических проблем, перед поездкой стоит проконсультироваться с врачом. Иногда самым разумным решением действительно оказывается выбор поезда или перенос путешествия до полного восстановления.