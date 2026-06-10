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Ученые нашли связь между дефицитом магния и риском деменции 0 145

Люблю!
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деменция

Ученые из Тайваня обнаружили связь между низким уровнем магния в крови и повышенным риском развития деменции у людей старше 50 лет. Результаты масштабного исследования показали, что нехватка этого важного минерала может негативно влиять не только на работу мозга, но и на состояние сердечно-сосудистой системы.

Исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Nutrition, основано на анализе данных более 325 тысяч человек из международной базы TriNetX.

Магний и здоровье мозга

Специалисты выяснили, что у людей, у которых уровень магния в крови как минимум дважды в течение года был ниже 1,7 мг/дл, риск развития деменции оказался на 33% выше по сравнению с теми, у кого показатели были в норме.

Особенно выраженной оказалась связь с сосудистой деменцией — в этой группе риск увеличивался на 63%.

Кроме того, дефицит магния был связан с более высокой вероятностью инсульта и повышенной смертностью от различных причин.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты сохранялись даже после анализа данных с учетом возраста и пола участников.

Почему магний так важен

Магний играет важную роль в работе нервной системы, сердца, сосудов и обменных процессов.

При его недостатке может ухудшаться кровоснабжение головного мозга, а также нарушаться передача сигналов между нервными клетками. Именно эти процессы считаются одними из факторов, способствующих развитию когнитивных нарушений и ухудшению памяти.

По мнению ученых, контроль уровня магния может помочь раньше выявлять людей с повышенным риском деменции и разрабатывать более эффективные меры профилактики.

Больше — не значит лучше

При этом исследователи предупреждают: избыток магния также не приносит пользы.

В ходе работы специалисты заметили, что слишком высокий уровень минерала в крови тоже может быть связан с неблагоприятными последствиями для здоровья.

Врач-невролог Татьяна Стецкая подчеркивает, что принимать препараты магния без назначения специалиста не стоит. Самолечение может привести к побочным эффектам и в некоторых случаях навредить организму.

Эксперты напоминают: поддержание нормального уровня магния важно для здоровья мозга и сосудов, однако любые добавки следует принимать только после консультации с врачом и при наличии подтвержденного дефицита. Сбалансированное питание и регулярные медицинские обследования остаются основой профилактики когнитивных нарушений.

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#профилактика #деменция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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