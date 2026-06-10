Министерство обороны США провело масштабную реформу системы учёта религиозной принадлежности военнослужащих. Из более чем 200 категорий вероисповедания в официальных документах осталось лишь 31, что уже вызвало споры о религиозном разнообразии и свободе совести в американской армии.

Пентагон объявил о значительном сокращении перечня религиозных категорий, которые военнослужащие могут указывать в своих личных делах. Из системы были исключены 180 кодов религиозной принадлежности, в результате чего число доступных вариантов сократилось до 31, сообщает entrevue.

Согласно новым правилам, из оставшихся категорий 22 относятся к различным направлениям христианства. Ранее военнослужащие могли выбирать более чем из 200 вариантов, отражающих широкий спектр религиозных и мировоззренческих убеждений.

Решение вызвало вопросы в армии

Нововведение сразу привлекло внимание военнослужащих и ветеранов. Многие задаются вопросом, по каким критериям Пентагон проводил отбор и почему значительное количество религий и верований оказалось исключено из официального перечня.

Особую дискуссию вызвал тот факт, что большинство сохранённых категорий относятся именно к христианским конфессиям, тогда как многие другие религиозные направления больше не представлены в системе учёта.

При этом Министерство обороны США пока не опубликовало полный список исключённых верований и не объяснило причины удаления каждой конкретной категории.

Споры о свободе совести

Реформа проводится на фоне продолжающихся дискуссий о роли религии в американских государственных институтах, включая вооружённые силы.

Представители Пентагона пока не раскрыли официальные цели упрощения системы. Военнослужащим, чьи убеждения больше не представлены в перечне, придётся выбирать наиболее близкую категорию из оставшихся вариантов.

По мнению сторонников реформы, сокращение числа кодов позволит стандартизировать административный учёт и упростить работу кадровых служб. Критики же считают, что такое решение может ограничить возможность военнослужащих точно указывать свою религиозную принадлежность и ставит под вопрос принцип свободы совести.

Сокращение списка религий стало одной из самых заметных административных реформ Пентагона последних лет. Пока одни рассматривают её как техническое упрощение документооборота, другие опасаются, что изменения могут повлиять на представительство религиозного многообразия в вооружённых силах США и вызвать новые споры о правах военнослужащих.