Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пентагон урезал список религий для военных: вместо 200 вариантов оставили всего 31 0 21

В мире
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министерство обороны США провело масштабную реформу системы учёта религиозной принадлежности военнослужащих.

ChatGPT

Министерство обороны США провело масштабную реформу системы учёта религиозной принадлежности военнослужащих. Из более чем 200 категорий вероисповедания в официальных документах осталось лишь 31, что уже вызвало споры о религиозном разнообразии и свободе совести в американской армии.

Пентагон объявил о значительном сокращении перечня религиозных категорий, которые военнослужащие могут указывать в своих личных делах. Из системы были исключены 180 кодов религиозной принадлежности, в результате чего число доступных вариантов сократилось до 31, сообщает entrevue.

Согласно новым правилам, из оставшихся категорий 22 относятся к различным направлениям христианства. Ранее военнослужащие могли выбирать более чем из 200 вариантов, отражающих широкий спектр религиозных и мировоззренческих убеждений.

Решение вызвало вопросы в армии

Нововведение сразу привлекло внимание военнослужащих и ветеранов. Многие задаются вопросом, по каким критериям Пентагон проводил отбор и почему значительное количество религий и верований оказалось исключено из официального перечня.

Особую дискуссию вызвал тот факт, что большинство сохранённых категорий относятся именно к христианским конфессиям, тогда как многие другие религиозные направления больше не представлены в системе учёта.

При этом Министерство обороны США пока не опубликовало полный список исключённых верований и не объяснило причины удаления каждой конкретной категории.

Споры о свободе совести

Реформа проводится на фоне продолжающихся дискуссий о роли религии в американских государственных институтах, включая вооружённые силы.

Представители Пентагона пока не раскрыли официальные цели упрощения системы. Военнослужащим, чьи убеждения больше не представлены в перечне, придётся выбирать наиболее близкую категорию из оставшихся вариантов.

По мнению сторонников реформы, сокращение числа кодов позволит стандартизировать административный учёт и упростить работу кадровых служб. Критики же считают, что такое решение может ограничить возможность военнослужащих точно указывать свою религиозную принадлежность и ставит под вопрос принцип свободы совести.

Сокращение списка религий стало одной из самых заметных административных реформ Пентагона последних лет. Пока одни рассматривают её как техническое упрощение документооборота, другие опасаются, что изменения могут повлиять на представительство религиозного многообразия в вооружённых силах США и вызвать новые споры о правах военнослужащих.

×
Читайте нас также:
#религия #пентагон #христианство #дискуссии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Туск потребовал место за столом переговоров: Польша не признает решений по Украине без своего участия
Изображение к статье: Украина и НАТО обсуждают создание европейского конкурента Patriot
Изображение к статье: Беньямин Нетаньяху и его злейший политический противник Авигдор Либерман, выходец из Кишинева. Иконка видео
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лекарства для лечения диабета и ожирения могут обладать дополнительным защитным эффектом.
Техно
Изображение к статье: Эгил Левитс
Политика
1
Изображение к статье: Аврора Киба раскрыла подробности романа с племянником президента Азербайджана
Люблю!
Изображение к статье: Многоквартирный дом
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
1
Изображение к статье: Жара в Европе.
В мире
Изображение к статье: Лекарства для лечения диабета и ожирения могут обладать дополнительным защитным эффектом.
Техно
Изображение к статье: Эгил Левитс
Политика
1
Изображение к статье: Аврора Киба раскрыла подробности романа с племянником президента Азербайджана
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео