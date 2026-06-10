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Украина и НАТО обсуждают создание европейского конкурента Patriot 0 5

В мире
Дата публикации: 10.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина и НАТО обсуждают создание европейского конкурента Patriot

На фоне нехватки американских ракет-перехватчиков для систем Patriot Украина вместе с европейскими союзниками рассматривает создание собственной противоракетной системы. По данным The Telegraph, Киев уже проводит испытания ракет-перехватчиков и рассчитывает объединить свои разработки с европейскими радарами и системами наведения.

Издание пишет, что Москва пользуется нехваткой у Украины ракет к системам ПВО Patriot и усиливает ракетно-дроновые атаки, целенаправленные на украинские города.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на The Telegraph.

В то же время президент Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков Pac-3 для Patriot, которых не хватало с начала войны США против Ирана.

Именно из-за недостатка ракет-перехватчиков к системам ПВО Зеленский предложил создать европейскую альтернативу американской системе ЗРК Patriot.

После переговоров с британским премьером Киром Стармером президент Украины заявил, что Франция, Германия и Лондон помогут с противобаллистическими возможностями.

Тогда Зеленский выразил надежду, что Украине и союзникам удастся разработать европейскую альтернативу Patriot, которая также нужна Великобритании.

Он также пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы убедить Альянс играть координирующую роль в развитии альтернативы.

Украинские источники сообщили The Telegraph, что план Киева заключается в том, чтобы собственная оборонная промышленность производила ракеты-перехватчики для европейской системы.

Они будут совмещены с радаром, системами слежения и наведения, разработанными европейскими фирмами. "Роль Украины заключается в производстве противобаллистических ракет-перехватчиков, и мы уже проводим их испытания", - сказал источник, знакомый с планами коалиции.

Известно, что в своей координационной роли НАТО созвало встречи с лидерами промышленности, советниками по национальной безопасности из стран-членов альянса и другими должностными лицами по вопросам планирования.

Пока неизвестно, сколько времени потребуется на создание полноценной европейской альтернативы Patriot и сможет ли новая система достичь эффективности американских ракет Pac-3. Однако сам проект свидетельствует о стремлении Украины и её союзников снизить зависимость от поставок США и создать собственную архитектуру противоракетной обороны в Европе.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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