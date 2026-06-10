Депутаты Кнессета проголосовали в первом чтении за законопроект о роспуске законодательного собрания. Предполагается, что израильский парламент будет распущен до истечения срока его полномочий, а голосование может состояться раньше запланированной даты, то есть до 27 октября. Израильские политики уже готовятся к выборам, которые завершат самый сложный период в стране за последние десятилетия. Но пока это больше похоже на войну всех против всех, особенно внутри правящей коалиции. Решающими могут стать голоса новых репатриантов из России и Украины — как для Израиля в целом, так и для нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху.

Кнессет на пороге роспуска

1 июня 106 из 120 депутатов Кнессета проголосовали в первом чтении за законопроект о роспуске законодательного собрания. Против никто не выступил. Это стало редким проявлением единства правящей коалиции и оппозиции.

Предполагается, что Кнессет 25-го созыва будет распущен до окончания срока своих полномочий, то есть до 16 июля. Соответственно, голосование может пройти до 27 октября, то есть раньше срока, установленного законом. На данный момент рассматривается диапазон дат с 8 сентября по 20 октября. Предполагается, что к моменту второго и третьего чтения законопроекта будет принято решение по конкретной дате.

Ранее считалось, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху неприемлемы выборы в районе 7 октября. Тогда буквально всё будет напоминать о главном провале его правительства, когда террористы палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, убили более 1200 человек и захватили в плен около 250 заложников. За эту историю Нетаньяху до сих пор не взял на себя прямой ответственности.

В то же время появились сообщения со ссылкой на различных советников премьер-министра, что выборы в октябре — не обязательно плохой вариант для Нетаньяху. Он может сыграть на повестке «возрождения после катастрофы» и напомнить о своих, как он считает, достижениях в сфере безопасности. Эта тема, хотя и спорна, но гораздо удобнее для него, чем острые социальные проблемы. А израильское общество сильно поляризовано по самым разным вопросам — призыв ультраортодоксов в армию, юридическая реформа, рост стоимости жизни, система образования, подростковая преступность, рост насилия в арабском секторе и многое другое.

Пока чаще звучат две даты: 8 и 15 сентября. По поводу них спорят две религиозные партии — «Яадут а-Тора» и ШАС. ЦИК возражает против выборов 15 сентября, так как дата приходится между еврейским Новым годом и Судным днем (Йом Кипур). Это осложняет подготовку к выборам и процесс контроля за их проведением. Однако доводы ЦИК могут проигнорировать.

Возможные варианты даты досрочных парламентских выборов в Израиле — 8 или 15 сентября

Был шанс, что коалиция всё же дотянет до конца положенного срока. Но он практически растаял после того, как 24 мая ультраортодоксальные фракции объявили премьер-министру, что не заинтересованы в продвижении закона о призыве в том виде, в котором он обсуждается.

Сомнения избирателей

Уже много лет политические баталии в Израиле сводятся к лозунгам «только Биби» и «только не Биби» (так сокращенно называют в Израиле премьер-министра Биньямина Нетаньяху). Запланированные на осень выборы в Кнессет в этом смысле не станут исключением, но борьба будет одной из самых острых за последние десятилетия.

В 2026 году исполнилось 30 лет, как Нетаньяху впервые выиграл выборы и сел в премьерское кресло. Были и перерывы — с 1999-го по 2009 год и с июня 2021-го по декабрь 2022 года. При этом Нетаньяху показывал чудеса политической выживаемости, возвращаясь во власть и оставаясь там, вопреки всему.

Нетаньяху — мастер политической интриги. Но будет ли этого достаточно, чтобы израильтяне закрыли глаза на всё, что произошло за последние четыре года? Речь прежде всего о резне 7 октября, а также о последовавших войнах в секторе Газа, Ливане и Иране. Безусловно, израильские военные операции были впечатляющими, особенно серии ликвидаций верхушки ХАМАС, а также ливанской «Хезболлы» и иранского руководства. Но что дальше? Где «абсолютная победа», которую постоянно обещает Нетаньяху?

Большинство израильтян (57%) считают, что Израиль не одержал победу ни в одной из войн, начавшихся после 7 октября. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для новостного сайта Kan в конце апреля. С тем, что Израиль одержал победу хотя бы в одной из войн, согласны 28%, а 15% ответили «не знаю».

Большинство израильтян (57%) считают, что Израиль не одержал победу ни в одной из войн, начавшихся после 7 октября

Когда респондентов спросили, сохраняется ли риск новой массовой резни со стороны палестинской группировки ХАМАС или ливанской «Хезболлы», 73% ответили «да», 10% — «нет», а 17% — «не знаю».

Еще один важный вопрос — ответственность политиков за 7 октября. Комиссия по расследованию до сих пор не создана. Какой она будет и кто будет назначать главу комиссии и ее членов — предмет спора между правящей коалицией и оппозицией на фоне тотального недоверия друг к другу.

Более половины (54%) респондентов ответили, что поддерживают создание государственной комиссии по расследованию, как настаивает оппозиция. Членов комиссии в этом случае назначает глава Верховного суда, с которым нынешние власти находятся фактически в состоянии войны. И только 23% поддерживают создание правительственной комиссии по расследованию (7% эту идею не поддерживают, а 16% ответили «не знаю»).

Как это отразится на голосовании, зависит от нескольких факторов. Избирателям приходится учитывать не только партию, за которую они готовы отдать голос, или список партий, но и ее потенциальных союзников по новой коалиции. Но главное — вероятного кандидата в премьеры.

Согласно опросу, проведенному для 12-го канала в апреле, 45% респондентов собирались голосовать за партию, которая точно не поддержит Биньямина Нетаньяху, 31% — за ту, что точно поддержит, и 24% не определились.

Приоритеты израильтян при голосовании:

-кто лучше позаботится об экономике и стоимости жизни — 32%;

-кто лучше позаботится о безопасности — 28%;

-кто лучше позаботится об объединении народа — 17%;

-демократия — 16%.

Резня 7 октября повлияет при голосовании на 71% респондентов. Война с Ливаном и Ираном заставляет задуматься более 60% респондентов. Еще одна важная линия разлома — попытки юридической реформы, которую ее противники называют попыткой судебного переворота, нарушением принципа разделения властей и угрозой демократии.

Эту тему затронули 65%. Но одни не простили правительству реформу, а другие — то, как она проходила и в итоге провалилась. Не говоря уже о том, что в 2023 году из-за реформы страна оказалась чуть ли не на грани гражданской войны. Тогда массовые демонстрации протеста оппозиции сочетались с призывами игнорировать резервистскую службу в армии и угрозами вывода капитала со стороны представителей IT-сектора.

После 7 октября и последовавших затем войн в секторе Газа, Ливане и Иране проект юридической реформы был положен «на полку» — к радости одних и отчаянию других. Но эта тема, как и безопасность, всё равно будет одной из центральных в ходе избирательной кампании как для партий правой правящей коалиции, так и оппозиции. Причем внутри оппозиции есть те, кто считают реформу необходимой. Например, глава партии «Яшар» Гади Айзенкот — один из претендентов на пост премьер-министра.

«Я сделаю всё, чтобы следующее правительство знало, как создать государственную комиссию по расследованию, знало, как продвинуть закон о призыве и провести изменение в порядке приоритетов Израиля — принять судебную реформу и конституцию для Израиля», — сказал он.

Закон о призыве и угроза импичмента...

Попытки принять закон о призыве или, как его называют некоторые, «о непризыве», происходят в Израиле на протяжении многих лет. Сейчас в стране формально действует всеобщий призыв. Под него подпадают и ультраортодоксальные евреи. Однако значительная часть учащихся йешив — религиозных еврейских семинарий — фактически не служит в армии, впрочем, как и большинство арабских граждан Израиля (которых, правда, туда никто и не рвется отправлять).

Летом 2023 года истек срок последнего временного закона, дававшего отсрочки/освобождения от службы в ЦАХАЛ учащимся йешив. Спустя год Верховный суд постановил, что правовой основы для массового освобождения ультраортодоксов от призыва больше нет. Было также запрещено финансировать йешивы, студенты которых уклоняются от призыва. ЦАХАЛ начал рассылать повестки.

Религиозные партии требуют сохранить освобождение учащихся йешив от армии. Но значительная часть общества, особенно после 7 октября и нескончаемых военных кампаний, настаивает на равном распределении бремени военной службы и жестких санкциях и лишениях льгот для тех, кто не служит, хотя обязан. Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир предупредил о серьезной нехватке личного состава — как минимум 12 тысяч военнослужащих. Новый законопроект должен определить масштабы призыва ультраортодоксов, систему санкций против уклоняющихся и судьбу льгот и финансирования йешив.

Религиозные партии требуют сохранить освобождение учащихся йешив от армии, а общество — равную для всех военную службу

Несколько недель назад Нетаньяху заявил депутатам Кнессета от ультраортодоксальных партий, что у коалиции нет голосов для принятия законопроекта. Как сообщается, премьер попросил их отложить его рассмотрение до выборов. Они не согласились и решили вместе с оппозицией добиваться роспуска Кнессета. Возглавляемой Нетаньяху партии «Ликуд» пришлось действовать на опережение и выдвинуть свой проект закона о роспуске, чтобы сохранять контроль над развитием событий. Было также начато продвижение закона о призыве, хотя оппозиция требовала заморозить до выборов продвижение всех спорных законопроектов.

Так или иначе план Нетаньяху, похоже, не удался. Раввин Дов Ландо, духовный лидер одной из ультраортодоксальных партий «Дегель а-Тора», дал указание не продвигать законопроект. Как стало известно The Times of Israel, раввин Ландо не верит, что закон об освобождении от военной службы действительно будет принят. Он полагает, что последние попытки продвинуть его через Кнессет — часть более масштабного предвыборного маневра со стороны Нетаньяху.

Ультраортодоксов не устраивает, что предложенный законопроект предусматривает увеличение призыва на военную службу в их общине, хотя и позволяет сохранить освобождение для студентов йешив дневного отделения. Впрочем, законопроект вызывает сопротивление даже среди членов коалиции Нетаньяху — слишком в нем много юридических лазеек. К тому же высока вероятность, что закон заблокирует суд, и ультраортодоксы и вовсе останутся ни с чем.

Правда, они всё равно не сдадутся. Глава одной из партий «Дегель а-Тора» Моше Гафни потребовал от коалиции утвердить до выборов в качестве одного из основных израильский закон об изучении Торы. Этот законопроект является альтернативой закона о призыве и фиксирует статус учащихся йешив. Среди спорных параграфов – упоминание о том, что «взявшие на себя постоянное и длительное изучение Торы будут считаться отслужившими важную и существенную службу на благо государства Израиль и еврейского народа».

В политических кругах полагают, что поддержка законопроекта со стороны Нетаньяху позволит ему получить согласие ультраортодоксальных партий на проведение выборов в конце октября.

Зачем это всё правящей коалиции, учитывая, что закон о призыве вызывает неприятие в том числе и у ее собственных избирателей? Еще год назад, согласно опросам, треть избирателей «Ликуд» и религиозно-сионистских партий, входящих в коалицию, предпочли бы роспуск правительства освобождению ультраортодоксов от воинской повинности. Ситуация вряд ли кардинально изменилась, да и гарантий, что у коалиции будет большинство, чтобы провести закон, нет. Потянуть несколько лишних недель до выборов могло быть причиной, но это не столь принципиально. Скорее, Нетаньяху опасался, что ультраортодоксы не простят ему обмана своих ожиданий и после выборов откажутся от союза с его партией «Ликуд», что уменьшит шансы сформировать правительство. Что, впрочем, и с учетом игр вокруг закона о призыве остается реальным.

После отказа «Дегель а-Тора» от продвижения закона о призыве появились сообщения, что депутаты от оппозиции обратились к лидерам ультраортодоксов с предложением поддержать конструктивный вотум недоверия, чтобы сменить Биньямина Нетаньяху на другого главу правительства.

Несмотря на то, что до выборов осталось несколько месяцев, такой шаг может иметь долгосрочный эффект, так как действующий премьер-министр остается на своем посту всё время предвыборной кампании и коалиционных переговоров.

...и другие спорные законопроекты Параллельно с законом о призыве правительство пытается продвинуть до выборов и другие спорные законопроекты.

Так, за день до голосования о роспуске Кнессета парламентская комиссия по законодательству утвердила законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства. В Израиле он одновременно исполняет функции генпрокурора и главного консультанта кабинета министров, а также представляет его в суде.

Этот законопроект был одним из центральных направлений юридической реформы. Его сторонники говорят о необходимости ограничить влияние неизбираемой бюрократии и решить проблему конфликта интересов, при котором тот, кто консультирует правительство и его министров, также уполномочен расследовать их деятельность и привлекать их к уголовной ответственности. По мнению противников реформы и конкретно этого законопроекта, речь идет об угрозе независимости судебной системы и демократических институтов.

Примечательно, что в тексте продвигаемого законопроекта есть не только пункты, касающиеся разделения полномочий юрсоветника. В тексте, в частности, говорится, что уголовное расследование против действующего или бывшего премьер-министра может быть начато только с согласия генпрокурора и одобрения окружного суда. А в случае привлечения главы правительства к ответственности окружной суд Иерусалима будет определять, является ли правонарушение «позором», что закрывает дорогу в политику на семь лет, или нет. Сейчас всё это — полномочия юрсоветника правительства.

Последние пункты важны в контексте разбирательств в отношении лично Нетаньяху. Судебный процесс над премьер-министром продолжается уже несколько лет. Его обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием по нескольким делам. Сам премьер всё это отвергает и называет процесс политически мотивированным. Судьи дали понять, что будет сложно доказать главный пункт — наличие коррупционной сделки по одному из дел. Много вопросов и к работе следствия.

На фоне войны в Израиле, а также в преддверии выборов активизировалась дискуссия о возможной сделке с прокуратурой или помиловании: часть сторонников Нетаньяху утверждает, что затянувшийся процесс мешает управлению страной. Оппозиция же считает разговоры о помиловании попыткой спасти премьера от ответственности.

Оппозиция считает разговоры о помиловании попыткой спасти премьера от ответственности

Дополнительный резонанс вызвали и заявления Дональда Трампа, который ранее призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать Нетаньяху. И рассмотрение просьбы о помиловании реально началось, однако 25 мая стало известно, что Герцог заморозил процесс.

По данным СМИ, причиной стал отказ премьер-министра принять участие в переговорах между защитой и обвинением, инициированных президентом. Впрочем, и сама просьба о помиловании, поданная на основании того, что участие в допросах отвлекает Нетаньяху от ситуации в сфере безопасности во время войны, вот-вот утратит смысл после завершения свидетельских показаний премьера.

В итоге остается вариант с досудебной сделкой. Скорее всего, это означало бы уход Нетаньяху из политики. Пока он этого делать не собирается. По крайней мере, об этом его намерении ничего не известно. «Трудно сказать, куда он направится. Даже если он выберет путь ухода на пенсию, заключив сделку со следствием или пойдя на какой-то компромисс, это произойдет внезапно и без всяких предзнаменований. Это будет землетрясение, и это просто случится», — пишет Ynet.

Блоки и коалиции

Пока что Нетаньяху остается в политике и собирается бороться за победу на выборах. Абсолютного большинства, согласно опросам, нет ни у партий оппозиции, ни у правящей коалиции.

В свете ситуации с законом о призыве не до конца ясно, с кем будут блокироваться ультраортодоксальные партии, хотя выбор у них невелик. Некоторые представители сегодняшней оппозиции, например «Наш дом Израиль» русскоязычного правого политика Авигдора Либермана, заявляют, что не сядут с ультраортодоксами в одном правительстве. Но последние новости про импичмент могут поменять ситуацию.

Особняком пока остаются и арабские партии. В истории Израиля всего лишь раз одна из арабских партий — РААМ — входила в техническую коалицию с сионистскими партиями. Это было в 2021 году при левоцентристском правительстве Нафтали Беннета — Яира Лапида. Не факт, что это повторится. Сейчас Лапид заявляет, что правительство, в котором он будет, не может зависеть от арабских партий. Согласно последним опросам, без арабов сегодняшние партии оппозиции и коалиции получают примерно равное число голосов. Происходит постоянное колебание в пользу то одних, то других.

Небольшой разрыв всегда может обернуться статистической погрешностью. Право формировать правительство получает в Израиле политик, у которого есть больше всего рекомендаций из числа избранных депутатов, или тот, кто, по мнению президента, имеет больше всего шансов сформировать правящую коалицию на основе как минимум 61 мандата. И это не обязательно лидер партии, которая набрала больше всего голосов.

Например, в 2021 году Нафтали Беннет получил всего шесть мандатов и стал премьером. То есть результаты выборов — это не конец, а начало торга. Впрочем, договориться и сформировать правительство также получается не всегда. Так в 2019 году Кнессет дважды распускался, так и не приступив к работе, и страна шла на повторные выборы.

Сейчас у правящей коалиции один претендент в премьер-министры — и это Биньямин Нетаньяху. У оппозиции три кандидата: Нафтали Беннет, Гади Айзенкот и Авигдор Либерман. Пока они не договорились, и это, по оценкам экспертов, дает Нетаньяху шанс на формирование правительства. Если лидеры оппозиции объединятся, расклад может стать иным.

У правящей коалиции один претендент в премьер-министры — и это Биньямин Нетаньяху

Всё могло бы быть проще, если бы Нетаньяху ушел из политики. Тогда некоторые партии сегодняшней оппозиции были бы готовы сотрудничать с «Ликудом» и создать вполне устойчивое правительство без арабских партий, ультраортодоксов и крайне правых.

Роль путинской алии

На предстоящие выборы состав игроков с большой вероятностью известен, хотя новые партии еще могут появиться, так же, как и новые объединения. Пока же борьба за потенциальные голоса идет даже не между оппозицией и коалицией, а внутри каждой из этих политических групп.

Учитывая особенности израильской избирательной системы, судьбу выборов может решить всего несколько мандатов. Точного «веса мандата» нет — он меняется от выборов к выборам, в зависимости от явки и числа голосов, отданных за партии. На последних выборах в Кнессет в 2022 году один мандат, например, «стоил» примерно 35–39 тысяч голосов. Электоральный барьер — 3,25% (примерно четыре мандата).

При таком раскладе решающими, как уже бывало, могут стать голоса русскоязычных избирателей. Это в первую очередь так называемая путинская алия — волна репатриантов, приехавших в Израиль из России после аннексии Крыма в 2014 году и начала войны в Украине в 2022 году. Но также это репатрианты из Украины и других бывших республик СССР.

По оценкам израильских СМИ, речь идет примерно о четверти миллиона человек. Учитывая, что часть новых репатриантов покинула Израиль через какое-то время после получения паспорта, а часть не имеет права голоса в силу возраста, речь может идти примерно о трех-четырех мандатах. И за них уже началась борьба.

«Люди формируют нормы и привычки, и изменить их мнение очень сложно. Даже когда меняется реальность, они меняют свои внутренние приоритеты, чтобы придерживаться тех же моделей голосования. Например: „"Ликуд" ужасен в вопросах религии и государства, но я голосую за него по соображениям безопасности“. Вот почему новое иммигрантское сообщество — на вес золота. Это аудитория, чей голос на предстоящих выборах может задать тенденцию на десятилетия», — цитирует газета «Гаарец» доктора Хагая Элькаяма-Шалема, который занимается политической психологией.

Новое иммигрантское сообщество — на вес золота, его голос на выборах может задать тенденцию на десятилетия

Согласно публикации «Гаарец», большинство новых репатриантов занимает политическую позицию между центром и крайне левым блоком. То есть между объединением Беннета—Лапида «Вместе» и объединением «Демократим» во главе с Яиром Голаном, костяк которого составили левые партии Израиля «Мерец» и «Авода».

В целом такой расклад заметен и по активизму в социальных сетях и за их пределами. Многие НКО в последний год были заняты укреплением связей репатриантов с либерально-демократическим лагерем (в Израиле это центр и левый фланг политики). Это выглядело не как прямая агитация за конкретные партии, а скорее как объяснение израильских реалий — судебной реформы, вопросов безопасности через призму тех или иных взглядов.

Исследование Элькаяма-Шалема среди более чем 600 русскоязычных жителей Израиля, прибывших с 2012 года, показало, что 73% репатриантов определили свои политические взгляды как «умеренные» в следующем порядке: 25% — умеренно правые, 30% — центристы, 18% — умеренно левые. Среди прибывших в Израиль после 2022 года более четверти назвали себя левыми (27%).

Отмечается, что 39% новых репатриантов не голосовали на выборах 2022 года. Из тех, кто голосовал, 45% поддержали сегодняшнюю оппозицию (почти поровну между «Йеш Атид» Лапида и «Наш дом Израиль» Либермана), и только 13% выбрали партии, входящие в правящую коалицию. Но сейчас ожидается значительный сдвиг. 9% сторонников власти выразили намерение поддержать оппозицию. 40% репатриантов по-прежнему считают себя неопределившимися.

«Правый» лагерь новых репатриантов практически проспал, но сейчас старается наверстать упущенное. В конце апреля израильский 14-й канал объявил о приобретении новостного сайта на русском языке Mignews — одного из старейших русскоязычных новостных ресурсов в Израиле. В последние годы он де-факто едва выживает и работает практически без редакции. 14-й канал называют израильским аналогом Fox News. Он считается рупором лагеря Нетаньяху и выразителем крайне правых взглядов.

Лидер партии «Демократим» Яир Голан назвал канал «пропагандистским рупором» и обещал закрыть его после победы на выборах. Канал принадлежит израильскому бизнесмену Ицхаку Мирилашвили — сыну российско-израильского миллиардера Михаила Мирилашвили, в далеком прошлом — первому крупному инвестору соцсети «ВКонтакте», президенту петербургской телекомпании «Русское видео».

Насколько деятельность 14-го канала на «русской улице» будет эффективна, и повлияет ли она на тех новых репатриантов, чье политическое мировоззрение так или иначе уже сформировано, в том числе и крайне брезгливое отношение к этому СМИ, сказать сложно. В то же время ошибкой было бы говорить, что репатриантское сообщество, в том числе «путинская алия», монолитны во взглядах.

Волна репатриации после 2014 года, а особенно после 2022 года, привела в Израиль сотни тысяч новых граждан, многие из которых привезли с собой либеральные взгляды, иной культурный опыт и более выраженную связь с Европой и Западом. Однако события 7 октября и война изменили настроения части этих новых репатриантов. Вопросы безопасности снова стали центральными, а многие позиции русскоязычных израильтян сдвинулись вправо.

Это во многом действительно так, но прямой корреляции — тема безопасности, значит, поддержка Нетаньяху и партий правящей коалиции — нет. Тем более, что сейчас «право» и «лево» в израильской политике сильно смешались и не зависят от нахождения партии в оппозиции или во власти. «Наш дом Израиль» — традиционно правая партия, но Авигдор Либерман клянется не сидеть за одним столом с Нетаньяху с тех пор, как покинул его правительство в 2018 году. И он, как и Нетаньяху, претендует на «титул мистер безопасность». Причем он делает это настолько профессионально, что, судя по разговорам, часть русскоязычных репатриантов, которые приехали в Израиль детьми или достаточно молодыми, чтобы интегрироваться в политическую жизнь и не голосовать изначально за русскую секторальную партию, сегодня впервые задумались (причем к собственному удивлению) о том, чтобы отдать голос Либерману. Это касается традиционно правых избирателей, которые не готовы простить Нетаньяху и его коалиции 7 октября.

Однако до выборов еще есть время. Военные действия продолжаются, и ситуация в Ливане, Газе, а потенциально и в Иране постоянно меняется. Иногда даже один день может полностью изменить настроение израильтян. И многие из тех, кто когда-то были уверены в своих предпочтениях, сегодня колеблются. Очень многое зависит от того, чем закончатся переговоры между США и Ираном, которые также затрагивают и ситуацию вокруг Ливана. Нетаньяху может получить существенный козырь, но может и крупно проиграть.