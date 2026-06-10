В Риге стартовала неделя прайда, в рамках которой жителей и гостей города ждут культурные, образовательные и развлекательные мероприятия. Главным событием станет шествие Riga Pride 2026, которое пройдёт в субботу в центре столицы.

На этой неделе в латвийской столице проходит фестиваль Riga Pride 2026, объединяющий десятки мероприятий, посвящённых вопросам прав человека, равенства и многообразия.

Программа фестиваля включает дискуссии, лекции, кинопоказы, творческие мастер-классы и музыкальные мероприятия. Организаторы подготовили как образовательные события, так и неформальные встречи для разных аудиторий.

В центре внимания окажутся темы сексуального здоровья, гендерного равенства, прав человека и другие вопросы, актуальные для сообщества LGBTQIA+.

Посетители смогут принять участие в художественных занятиях, музыкальных викторинах, вечере открытого микрофона и ряде других мероприятий, которые будут проходить на разных площадках города.

Главным событием недели станет шествие Riga Pride 2026, запланированное на 13 июня. Участники пройдут по центру Риги, после чего праздник продолжится в Эспланаде, где состоится концерт и заключительная часть программы дня.

За последние годы прайд в Риге превратился в одно из крупнейших общественных мероприятий, посвящённых вопросам равноправия и инклюзивности, привлекая как местных жителей, так и гостей из других стран.

Фестиваль проходит на нескольких культурных площадках столицы, включая Kaņepes Kultūras centrs, кинотеатр Kino Bize и культурное пространство Skapis.

Организаторы отмечают, что программа сочетает культурные события, общественные дискуссии и возможности для общения, позволяя познакомиться с различными аспектами современной городской и общественной жизни.

Завершится фестиваль 14 июня показом фильма «Секс. Мужские разговоры» («Sex»).

Таким образом, в течение всей недели Рига станет площадкой для культурных мероприятий и общественных дискуссий, посвящённых вопросам равенства, прав человека и разнообразия.