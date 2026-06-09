С 1 июля государство будет полностью покрывать плату за услугу фармацевта жителям, которые приобретают некомпенсируемые или компенсируемые в размере 75% рецептурные лекарства с аптечной ценой упаковки до 10 евро включительно. Это предусматривают утвержденные сегодня правительством изменения в правилах о принципах ценообразования на лекарства.

Такая льгота будет распространяться также на беременных и женщин до 70-го дня послеродового периода, если они покупают предназначенные для соответствующих диагнозов лекарства из списка М компенсируемых лекарств с 25%-й компенсацией и аптечной ценой упаковки до 10 евро включительно.

Как отмечает Министерство здравоохранения, цель изменений - повышение доступности лекарств для жителей, будущих и молодых мам, а также для социально незащищенных групп населения путем снижения личных расходов пациентов на лекарства.

С 1 сентября плата за услуги фармацевта в полном объеме из государственного бюджета будет покрываться для лиц с инвалидностью первой группы при покупке любых рецептурных лекарств.

В настоящее время часть платы за услуги фармацевта в размере 75 центов покрывает покупатель, а оставшуюся сумму аптекам выплачивает Национальная служба здравоохранения (НСЗ) из средств государственного бюджета.

Одновременно сохранится часть платы за услуги фармацевта в размере 75 центов для пациентов, которые приобретают лекарства, компенсируемые государством в 100%-ном объеме. Минздрав обосновывает это необходимостью способствовать соблюдению пациентами назначенного лечения и ответственному отношению к нему.

Новые льготы по оплате услуг фармацевта планировалось ввести уже с 1 января этого года, однако по техническим причинам провести необходимую адаптацию информационных систем в этот срок было невозможно.

На введение новых мер в этом году предусмотрено 3,82 млн евро, а в 2027 году и в дальнейшем ежегодно 7,79 млн евро. Из этой суммы на полное покрытие платы за услуги фармацевта для пациентов, приобретающих некомпенсируемые или компенсируемые в размере 75% рецептурные лекарства с аптечной ценой упаковки до 10 евро, а также для беременных и женщин до 70-го дня послеродового периода, в этом году предусмотрено 3,67 млн евро, а в 2027 году и в дальнейшем ежегодно 7,34 млн евро. В свою очередь, на полное покрытие платы за услуги фармацевта для лиц с инвалидностью первой группы в этом году предусмотрено 151 119 евро, а в 2027 году и в дальнейшем ежегодно 453 360 евро.

В целом в бюджетной подпрограмме Минздрава "Оплата компенсируемых медикаментов и материалов" на покрытие платы за услуги фармацевта в этом году предусмотрено 18,95 млн евро, а в 2027 году и в дальнейшем ежегодно - 22,92 млн евро.

С 1 сентября для проживающих в Латвии жителей Украины согласно закону о поддержке гражданского населения Украины государство больше не будет полностью покрывать плату за услуги фармацевта за рецептурные лекарства. В дальнейшем им, как и жителям Латвии, нужно будет платить пациентский взнос в размере 75 центов, а оставшуюся часть платы обеспечит НСЗ.

Одновременно на жителей Украины будут распространяться те же льготы по оплате услуг фармацевта, что и на остальных жителей Латвии, в том числе в случаях, если они будут приобретать соответствующие более дешевые рецептурные лекарства или войдут в другую группу получателей льгот.

Как отмечает Минздрав, в прошлом году для поддержки гражданского населения Украины было предусмотрено 65 млн евро, в то время как в 2026 году финансирование для этих целей составляет 39,7 млн евро, поэтому было необходимо пересмотреть виды и размер поддержки.

Жители Украины сохранят право получать оплачиваемые государством услуги здравоохранения в том же объеме и порядке, что и жители Латвии.

Одновременно для снижения административной нагрузки на производителей лекарств в дальнейшем информация о цене реализации лекарств в Латвии должна будет предоставляться Государственному агентству лекарств один раз в год, а не два раза, как сейчас. При этом сохранится обязанность информировать об изменениях цен.

По расчетам Минздрава, эти изменения снизят административные расходы производителей и распространителей лекарств на 7957 евро в год.